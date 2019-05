Københavns Politi er endnu engang massivt tilstede i forbindelse med en Rasmus Paludan demonstration.

Den islamkritiske formand for partiet Stram Kurs afholder demonstrationen som en moddemonstration til 1. maj arrangementet i Fælledparken.

B.T.'s udsendte på stedet melder om over 40 panserede mandskabsvogne og mellem 60-70 politifolk til stede omkring ham.

Og de står der i timevis.

Rasmus Paludan fra Stram Kurs demonstrerede på Holmegårdsvej i Kokkedal mandag den 29. april 2019. (Foto: Nikolai Linares/Ritzau Scanpix)

Demonstranten har anmeldt sin tilstedeværelse i syv timer, fra 14-21. Opstillingen er den sædvanligt kendte, hvor Rasmus Paludan står omringet af politibetjente, der står ansigt til ansigt med de fremmødte, der råber og stiller spørgsmål mod Paludan bag muren af betjente.

»Rasmus Paludan står i en lille firkant beskyttet af politiet, men der har endnu ikke været uroligheder,« siger B.T.s udsendte onsdag eftermiddag.

Tidligere har Rasmus Paludans demonstrationer betydet anholdelser af fremmødte moddemonstranter, afbrænding af affaldscontainere og smadrede busskure. Det er sket i bl.a. Nørrebro i København og Albertslund.

Tumulter og opmærksomheder, som har bevirket, at de forskellige politikredse af hensynet til Rasmus Paludans og den offentlige sikkerheds har givet partiet forbud mod at demonstrere i flere kredse.

Rasmus Paludans anmeldte demonstration blev ganske kort tid inden aflyst i Albertslund af hensynet til hans og offentlighedens sikkerhed. Alligevel kom der uro, brand og røg fra moddemonstranter. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Avisen har forsøgt at få kommentarer fra Københavns Politi om, hvor mange ressourcer og betjente, politiet tager i brug i forbindelse med 1. maj demonstrationen og Rasmus Paludans moddemonstration. Det ønsker Københavns Politi ikke at oplyse.

I et svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg oplyses det, at Rasmus Paludan i 2018 afholdte i alt 53 demonstrationer fordelt på samtlige af landets forskellige politikredse. I en optælling fra Rigspolitiet fremgår det i svaret, at Rasmus Paludan fra starten af året til og med 7. april 2019 har afholdt 17 demonstrationer.

'Baseret på en høring af de relevante politikredse skønnes det, at der i 2019 indtil den 7. april er anvendt ca. 8 årsværk svarende til en udgift på knap 6 mio. kr.,' står der i svaret.

Beregningerne dækker over indsættelsen af politimænd til selve demonstrationerne og også den politimæssige planlægning og logistik.

Røg og politi i gaden i Albertslund, mandag den 15. april 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvor mange ressourcer, politiet har brugt siden den 7. april, har B.T. ikke kunne fremskaffe. Men Stram Kurs oplyser på partiets hjemmeside, at der er blevet afholdt yderligere syv demonstrationer. B.T. kan dog tælle, at der har været cirka 10 demonstrationer siden 7. april 2019. Ved flere af disse demonstrationer, især i Københavns-området, har politiet været massivt tilstede.

Partiet Stram Kurs er opstillingsberretiget til det kommende folketingsvalg, fordi partiet har fået vælgererklæringer nok til at komme på stemmesedlen.