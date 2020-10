Kritikken af masseaflivningen af mink hagler ned over regeringen og fødevareminister Mogens Jensen (S).

Både Venstres næstformand, Inger Støjberg, og en række dyrlæger går nu til angreb på regeringens strategi om at aflive millioner af mink for at forhindre coronaspredningen i samfundet.

De mener, at masseaflivningen tager livet af hele den danske pelsindustri, som årligt leverer milliarder til dansk eksport

»Minkavlernes livsværk bliver fjernet fra den ene dag til den anden. Nogle må gå fra hus og hjem. Vi har en minister, som intet gør for at sikre fremtiden for en vigtig milliardindustri, men i stedet ser passivt til, mens branchen spræller,« siger Inger Støjberg.

Inger Støjberg (V) taler med pressen efter Folketingets åbning på Christiansborg i København, tirsdag 6. oktober 2020.

Onsdag er der konstateret coronasmitte på 128 minkfarme. Men fordi alle mink inden for 7,8 kilometer af en smittet farm skal aflives, står 250 minkavlere til at miste deres mink.

Og det er her, kæden hopper fuldstændigt af, mener 22 dyrlæger, der tirsdag sendte et nødråb til Folketingets Fødevareudvalg.

»Som dyrlæger ønsker vi ikke, at raske mink skal aflives uden grund. Især ikke, når covid-19 også smitter andre arter, heriblandt mennesker. Syge mink skal aflives med det samme, men strategien med at masseudrydde raske mink er en falliterklæring,« siger minkdyrlæge Peder Elbek.

Om to-tre uger starter pelssæsonen, hvor de fleste mink alligevel skal aflives for at blive pelset.

»Det er grotesk at destruere raske mink, som i stedet kunne blive pelset til stor nytte for samfundsøkonomien,« siger Peder Elbek.

Sådan ser det ud i nogle af de containere, der ikke er overfyldt.

Pelsindustrien beskæftiger cirka 6.000 personer og bidrager med cirka seks milliarder kroner om året i eksportindtægter til Danmark.

B.T. spurgte onsdag veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Hanne Larsen om, hvorfor raske mink, som befinder sig inden for 7,8 kilometer af en smittet farm, ikke må pelses, men i stedet skal destrueres.

»Smitte på én minkfarm spreder sig meget hurtigt til nabofarmene – og til mennesker. Derfor afliver vi raske besætninger hurtigt for at bryde smittekæden. Lige nu er situationen ikke til at tillade, at avlere kan pelse mink, som befinder sig tæt på en smittet farm,« siger hun.

Der er i alt aflivet flere end 1,5 millioner mink de seneste uger i Danmark.

På en række minkfarme, som har fået konstateret smitte for flere uger siden, er alle mink stadig ikke aflivet. Det betyder, at minkene i mellemtiden er erklæret raske.

Alligevel skal de ifølge regeringens strategi aflives.

»Det er fuldstændig håbløst. Vi har netop brug for mink, der har udviklet modstandsdygtighed over for virussen,« siger Peder Elbek.

Når minkavlerne får tvangsaflivet deres mink, modtager de en kompensation af staten. På den måde kan de købe en ny besætning til foråret og genopbygge livsværket.

Men det er langtfra sikkert, at dansk minkavl kan fortsætte, så længe corona hærger.

»Der er risiko for, at nye mink til foråret også bliver smittet. Men vi er ikke i en position nu, hvor vi kan sige, hvordan virkeligheden ser ud til foråret,« siger Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut.

Fødevareminister Mogens Jensen på pressemøde om den aktuelle situation med coronasmitte på nordjyske minkfarme i Eigtveds Pakhus i København, torsdag 1. oktober 2020.

Hos Venstre kræver man, at Mette Frederiksen finder en tungere minister til at få styr på situationen.

»Mogens Jensen har åbenlyst ikke stjerner nok på skulderen til at træffe beslutninger, der kan redde minkavlernes fremtid. Derfor må statsministeren finde en tungere minister til opgaven, men jeg forestiller mig ikke nødvendigvis, at det er hende selv,« siger Inger Støjberg.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra fødevareminister Mogens Jensen.