Der har været godt gang ved svingdøren hos Dansk Folkeparti i løbet af tirsdagen. Og dramaet er tilsyneladende ikke ovre.

For Liselotte Lynge, byrådsmedlem i Vesthimmerland Kommune og folketingskandidat for Dansk Folkeparti, melder sig ud af partiet.

Det oplyser hun i et opslag på Facebook.

»Jeg har stor respekt for det kæmpe stykke arbejde som Morten Messerschmidt har sat i gang, så det er ikke grunden til min beslutning. Der har bare været for meget fnidder og for lidt politik,« skriver hun.

Dermed trækker hun sig også som partiets folketingskandidat i Aalborg Nord-kredsen og som formand for lokalafdelingen i Vesthimmerland.

Liselotte Lynge har været medlem af partiet siden 2013.

Hun skriver videre, at hun fortsætter i byrådet og fortsat vil føre den samme politik.

Udmeldingen kommer på dagen, hvor fire DF-medlemmer fra Thisted meldte deres afsked. Formand Nina Røntved Krog rettede samtidig en kraftig kritik af ledelsen:

»Det var sagen med Kristian Thulesen Dahl, som blev kritiseret for ikke at møde op til valgfesten, som gjorde udfaldet. Det var bare så groft,« sagde Nina Røntved Krog og tilføjede:

»Vi bliver ladt i stikken ude i lokalforeningerne. Det er umuligt at komme igennem. Jeg har sendt mails og sms'er til Christiansborg, men hører intet.«

Også store dele bestyrelserne i Hjørring og Rebild har i den seneste tid meldt sig ud af partiet, ligesom den nordjyske DF-profil Kristoffer Hjort Storm meldte sin afsked i sidste uge.

»Jeg har været medlem af Dansk Folkeparti i næsten 12 år, hvilket svarer til mere end 1/3 af mit liv. Jeg har haft nogle af mine største oplevelser i og med partiet,« skrev han og fortsatte:

»Men nogle gange sker der det i et forhold, at man udvikler sig forskelligt. For mit vedkommende har det faktisk stået på i en længere periode, hvilket jeg også har givet udtryk for flere gange.«