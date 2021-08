På Christiansborg holder Alex Vanopslagh skansen i målingerne, men i det kommunale bagland søger folk mod udgangen.

På de knap fire år, der er gået siden det seneste kommunalvalg, er der nemlig foregået en masseflugt fra Liberal Alliance, der har mistet over halvdelen af sine byrådsmedlemmer.

For at være mere præcis har 15 af de 28 personer, der blev valgt på LA-listerne i 2017, forladt partiet, viser B.T.s gennemgang.

Alene det seneste halvandet år har partiet mistet otte byrødder, herunder begge medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation og to byrådsmedlemmer i Holbæk.

Tidligere på måneden valgte hele den lokale gren af partiet i Vejen Kommune – både byrådsmedlem, lokalbestyrelse og samtlige kommunalvalgskandidater – at forlade Liberal Alliance.

Og byrådsmedlemmet i Vejen Martin Boye forklarer afgangen med »manglende respekt« fra partiets organisation over for lokale aktive.

Foto: Celina Dahl Vis mere Foto: Celina Dahl

»Det er uretfærdighed og manglende ordentlighed i organisationen, der er hovedårsagen til, at vi meldte os ud,« siger han til B.T.

De to byrådsmedlemmer fra Holbæk Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-Laurvig forlod Liberal Alliance til fordel for Venstre i april i år og begrundede blandt andet skiftet med manglende »støtte fra folketingsgruppen« i det politiske arbejde.

En af de mere prominente byrødder, der har forladt partiet, er tidligere folketingsmedlem Laura Lindahl, der i februar skiftede til De Konservative på Frederiksberg.

Hun sad fire år i Folketinget for Liberal Alliance, men mistede sit mandat ved katastrofevalget i 2019, hvor partiet blev reduceret fra 13 til bare 4 mandater – og end ikke partiformand Anders Samuelsen blev genvalgt.

Og for bare et døgn siden mistede Liberal Alliance også Anja Daugaard, der repræsenterede partiet i Vejle Byråd.

»Grundlæggende har jeg oplevet at kulturen i den lokale organisation tog min energi og virkelyst. Der var ikke respekt for de lokale aktive,« siger hun om sin exit fra partiet.

Hun har nu stiftet en lokalliste sammen med flere lokale græsrødder og kandidater, der har fulgt hende ud af partiet.

I 2017 fik Liberal Alliance valgt 28 byrødder i 21 kommunalbestyrelser. Foto: Richard Sylvestersen Vis mere I 2017 fik Liberal Alliance valgt 28 byrødder i 21 kommunalbestyrelser. Foto: Richard Sylvestersen

Hverken Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, eller den øvrige politiske ledelse på Christiansborg har nogen kommentarer til masseudvandringen af byrødder over de seneste fire år.

Men det har partiets organisatoriske formand, Helle von Wildenrath Løvgreen.

»Det er selvfølgelig trist, når lokalt valgte forlader partiet, men hvis lysten til samarbejde hører op, så er det helt naturligt at skilles,« siger hun til B.T.

Hun bemærker dog, at de seneste udmeldinger i Sydjyllands Storkreds – herunder Vejle og Vejen – bunder i en lokal konflikt, der har stået på »i flere år«, og at der generelt er stor forskel på årsagerne til de forskellige udmeldelser over de seneste fire år.

Derudover har den organisatoriske formand ikke flere kommentarer.