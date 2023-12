Serieiværksætter og administrerende direktør Martin Thorborg langer på det sociale medie X hårdt ud efter Mette Frederiksen.

»Fuck, hvor er hun klam!,« skriver han som kommentar til en video, hvor den socialdemokratiske statsminister over for en journalist forklarer, at hun mener, at en for lempelig udlændingepolitik medfører en øget trussel for påsatte brande i de danske gader.

Da B.T. ringer til Martin Thorborg for at høre, om han måske har været lige hurtig nok på tasterne med sin kommentar, falder svaret promte.

»Jamen, jeg synes, hun er klam. Jeg kunne sagtens have skrevet noget, der var meget værre, men så var det sikkert blevet censureret eller et eller andet,« siger Martin Thorborg.

»Jeg synes, at vi burde have et samfund, hvor vores statsminister gik forrest og var et godt eksempel. Hun burde se på den enkelte person i stedet for at generalisere,« uddyber iværksætteren.

Klippet, som Martin Thorborg refererer til, stammer fra det satiriske DR-program 'Tæt på sandheden'. Selvom klippet er nogle måneder gammelt, er det for nylig igen begyndt at florere på det sociale medie X.

Men synes du ikke, at det er en voldsom retorik at skrive, at en statsminister er 'fucking klam'?



»Nej. Altså hendes magtfuldkommenhed er så stor. Det har sådan set ikke noget med politikken at gøre. Det er bare den måde, hun svæver over vandene. Hun er fuldstændig ligeglad med andre menneskers mening.«

Der er måske nogle, der vil sige, at en kvindelig statsminister er mere tilbøjelig til at få sådan nogle kommentarer, som du kommer med her. Er der noget kønnet ved din kritik?



»Det håber jeg ikke. Men jeg ved jo ikke, om der ligger en underlæggende bias bagerst i min bevidsthed. Jeg synes heller ikke, at jeg lægger fingrene imellem, når mænd begår fejl. Så det ville overraske mig meget, hvis det havde noget med det at gøre,« siger Martin Thorborg.

B.T. har rakt ud til Statsministeriet for at få en kommentar til Martin Thorborgs kritik.

Statsministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, men det er Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, til gengæld.

Christian Rabjerg Madsen er bestemt ikke enig i Thorborgs kritik.

»Det er klart, at når man siger om andre mennesker, at de er klamme, så er det et noget infantilt sprogbrug, som siger mere om Martin Thorborg, end det siger om nogen som helst andre,« siger han.

Hvad siger du til kritikken om, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen?

»Det er jeg helt uenig i. Det virker primært, som om det kommer fra en vrede. Statsministeren har været statsminister i en flertalsregering og i en mindretalsregering. I en mindretalsregering skal man hver dag stå op og kæmpe for et flertal, og vi har endnu ikke brugt vores flertal til at stemme noget lovgivning igennem.«

Men Martin Thorborg er jo ikke den første til at kalde Mette Frederiksen magtfuldkommen. Er det ikke noget, man burde tage seriøst i Socialdemokratiet – selvom det i din optik ikke er virkeligheden?



»Det er klart, at når man er statsminister, så har man indflydelse og også magt. Men hvis vi skal være seriøse og se, hvordan den magt bliver formidlet, er det svært at komme uden om, at vi har en regering, der er i stand til at lave brede samarbejder,« siger den politiske ordfører.

Martin Thorborg er en aktiv stemme i den offentlige debat, og han er da også tidligere raget uklar med Christian Rabjerg Madsen i forbindelse med debatten om danskernes arbejdsmoral.

Thorborg afviser dog at gå ind i politik, da han ikke mener, at han kan fungere i et politisk system, hvor man skal indgå kompromisser.

»Er der noget, jeg ikke gider og er blevet alt for gammel til, så er det at gå på kompromis. Jeg siger lige, hvad fuck der passer mig. Og så gør jeg, hvad der passer mig inden for lovens rammer, og inden for nogle etiske normer, som jeg har,« siger Martin Thorborg.

