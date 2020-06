Landets højeststående ikke-folkevalgte person forlader sin post.

Martin Rossen har været stabschef for Mette Frederiksen og siddet i både koordinations- og økonomiudvalget, hvor der normalt kun sidder ministre.

Men tirsdag meddelte han, at han skal være senior vice president i Danfoss, der har hovedsæde i Nordborg på Als.

»Jeg have en fornemmelse af, at han godt kunne tænke sig noget andet, men ikke at det var nu,« siger en af Martin Rossens politiske venner, tidligere pressechef i Dansk Folkeparti Søren Søndergaard.

Satireballonen med Mette Frederiksens stabschef Martin Rossen er sat op foran Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter , lørdag 14. september 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Satireballonen med Mette Frederiksens stabschef Martin Rossen er sat op foran Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter , lørdag 14. september 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Martin Rossens skifte kom som en stor overraskelse for næsten alle i det politiske miljø.

En af grundene kan være ståhejet sidste efterår, hvor der var stor kritik af hans magtfulde rolle.

Herunder blev hejst en stor ballon på Kongens Nytorv, der forestilede stabschef Martin Rossen som en kæmpebaby med en lille Mette Frederiksen-dukke i hånden.

Ideen kom fra den ballon af USA's præsident, Donald Trump, der på det tidspunkt svævede over byer, hvor Trump var på besøg, og der var også lavet en til det aflyste Trump-besøg i København.

Finansminister Nicolai Wammen, statsminister Mette Frederiksen og stabschef Martin Rossen før mødestart af regeringsseminar på Marienborg i Kongens Lyngby, torsdag den 15. august 2019. Mette Frederiksens greb om statsadministrationen er det, Venstre har drømt om at gøre, siger Søren Gade (V). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Finansminister Nicolai Wammen, statsminister Mette Frederiksen og stabschef Martin Rossen før mødestart af regeringsseminar på Marienborg i Kongens Lyngby, torsdag den 15. august 2019. Mette Frederiksens greb om statsadministrationen er det, Venstre har drømt om at gøre, siger Søren Gade (V). Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kan huske, hvor tungt han tog kritikken af ham som person og Radio24syvs åndssvage ballon sidste efterår. Hans søns klassekammerater kommenterede det. Så bliver det privat. Og jeg synes, det var synd for ham. Jeg funderede over, om han havde lyst til det i længden,« siger Søren Søndergaard.

»Jeg prøvede at hjælpe ham ved at sige: 'Ryst det af dig.' De fleste mennesker på gaden ved alligevel ikke, hvem du er. Jeg tror ikke, han havde gjort sig klart, at han ville væk. Og når der så kommer et tilbud om en god topstilling i erhvervslivet, hvor han vil tjene det dobbelte, så har han svært ved at sige nej,« siger Søren Søndergaard.

Martin Rossen har kendt Mette Frederiksen, siden de begge var i DSU for 25 år siden. Han har i lige så mange år kendt Henrik Sass Larsen, der tidligere var Mette Frederiksens politiske højre hånd.

Statsminister Mette Frederiksen (S) flankeret af Martin Rossen under møde om værdig tilbagetrækning i Statsministeriet, torsdag den 8. august 2019. Statsministerens særlige rådgiver, Martin Rossen, er undtaget et lønloft. Det undrer medlemmer af Folketingets Præsidium. Kritikken afvises af S. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) flankeret af Martin Rossen under møde om værdig tilbagetrækning i Statsministeriet, torsdag den 8. august 2019. Statsministerens særlige rådgiver, Martin Rossen, er undtaget et lønloft. Det undrer medlemmer af Folketingets Præsidium. Kritikken afvises af S. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han skulle have været finansminister, men hånden blev hugget af få dage efter valget sidste år, hvor Sass meldte sig syg og uegnet som minister. I september blev han direktør for DVCA, brancheforening for venture- og kapitalfonde samt business angels.

Mette Frederiksen udpegede i stedet Nicolai Wammen til finansminister, og hun har trods Henrik Sass' store indsats klaret sig fint uden ham.

Om Martin Rossen skriver Mette Frederiksen på Facebook:

»Du har en kæmpe stor del af æren for, hvor Socialdemokratiet er i dag, og for at flere danskere igen har tillid til os. Du er en af vores generations allerdygtigste, og hold nu op, hvor vil vi savne dig. Mest som ven og kollega.«

Martin Rossen har lagt en plan, der går helt ind i Mette Frederiksens anden regeringsperiode. Den hænger på væggen i hans kontor. Om hans plads i de to centrale regeringsudvalg vil blive optaget af en anden rådgiver er fortsat uklart. Men Mette Frederiksen vil sandsynligvis klare sig også uden stabschefen.