Mette Frederiksens trolige rådgiver Martin Rossen stopper i Statsministeriet.

Martin Rossen har i stedet fået job hos Danfoss.

Det skriver Statsministeriet på Twitter.

Martin Rossen har hidtil fungeret som særlig rådgiver for Mette Frederiksen i Statsministeriet, men i fremtiden skal han i stedet være senior vice president i Danfoss, lyder det.

'Martin har en meget stor andel i, at det lykkedes Socialdemokratiet at genvinde regeringsansvaret ved folketingsvalget sidste år, og at regeringen har kunnet sætte en klar politisk retning for vores arbejde,' udtaler Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

'Det kræver en langsigtet strategi, tydelige prioriteter, øget koordination og planlægning - et arbejde, som Martin har både udviklet og igangsat,' uddyber Mette Frederiksen.

Netop Martin Rossen har høstet en del kritik fra både medier og opposition - ikke mindst hedengangne Radio24syv - for at have for meget magt for en ikke-folkevalgt.

Han har været Mette Frederiksens særlige rådgiver siden 2011. Og i 2015 blev han Socialdemokratiets stabchef.

Mette Frederiksen og Martin Rossen har arbejdet sammen siden 2011. Men nu er det slut, Martin Rossen har sagt sit job op. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen og Martin Rossen har arbejdet sammen siden 2011. Men nu er det slut, Martin Rossen har sagt sit job op. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og ofte er kritikken gået på, at Rossen han har fået positioner, som normalt bør tilhøre folkevalgte.

Blandt andet har Martin Rossen indtaget en rolle i et politisk sekretariat, som blev oprettet med Mette Frederiksens indtog i Statsministeriet.

På trods af de mange magtfulde poster gav Martin Rossen ingen interviews i hele 2019.

Derfor blev han blandt andet tildelt fagbladet Journalistens 'lukkethedspris' i 2019.

Selv sætter Martin Rossen også ord på sit farvel til politik. Det gør han på skrift i selvsamme pressemeddelelse.

'Jeg har været socialdemokrat hele mit liv, og de seneste ni år har været en kæmpe ære. Sammen med nogle af landets dygtigste politikere og kollegaer har jeg fået lov til at bidrage til ledelsen og udviklingen af Socialdemokratiet.'

Han fortæller videre, at det er med vemod, han nu siger farvel til dansk politik, men at et job hos netop Danfoss er en 'drengedrøm', da han er opvokset på Als, samt at hans mor har været ansat i virksomheden.

Umiddelbart er der ikke taget stilling til, hvem der skal afløse Martin Rossen. Men det sekretariat, han var leder for i Statsministeriet, vil fortsætte - nu med to medarbejdere i stedet for tre.