Stabschef i Statsministeriet Martin Rossen fratræder sin stilling med udgangen af juli. Det oplyser Statsministeriet.

- Martin Rossen har meddelt Statsministeriet, at han fratræder sin stilling som stabschef med udgangen af juli. Indtil sin fratrædelse vil Martin Rossen blandt andet afvikle ferie og overdrage opgaver mv. Statsministeriet og Martin Rossen har ikke yderligere kommentarer, hedder det i en skriftlig kommentar fra Statsministeriet.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få et interview med Mette Frederiksen eller få en uddybning af baggrunden for, at Martin Rossen stopper før tid.

Martin Rossen stopper for at tiltræde en topstilling i Danfoss.

Det har ført til kritik, at Martin Rossen ville fortsætte i sin stilling efter opsigelsen, fordi Danfoss blandt andet har store interesser i kommende infrastrukturprojekter og klimaforhandlinger, som regeringen står overfor.