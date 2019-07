En helt unik og ny magtfuld position i dansk politik – som endda overgår flere af S-regeringens egne ministre.

44-årige Martin Rossen, der hidtil har fungeret som Mette Frederiksens stabschef og dermed højre hånd på Christiansborg, bliver ikke bare hendes særlige rådgiver.

Han kommer også til at stå i spidsen for et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet, ligesom han højst usædvanligt får sæde i regeringens to magtfulde udvalg, koordinationsudvalget og økonomiudvalget.

Gennem fire år har han arbejdet solen sort for, at Mette Frederiksen kunne blive statsminister.

Før valget lagde hun ikke skjul på, at Rossen betyder 'utroligt meget'.

I en tale på valgaftenen fremhævede hun ham endda som sin 'nærmeste ven og vigtigste rådgiver'.

De to mødtes i de unge år i DSU, hvor Mette Frederiksen var formand for internationalt udvalg, mens Rossen var sekretær.

Siden 2011 har han fungeret som Mette Frederiksens rådgiver, og siden 2015 har han haft titel af stabschef.

Arkiv: Martin Rossen, som man oftest ser ham på Christiansborg: Ganske få skridt fra Mette Frederiksen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkiv: Martin Rossen, som man oftest ser ham på Christiansborg: Ganske få skridt fra Mette Frederiksen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det betyder, at ikke meget går uden om Martin Rossen i Socialdemokratiet.

Det fik folketingsgruppen at mærke under valget, da det kom frem, at alle pressehenvendelser skulle ind over valgkampsledelsen – altså Martin Rossen.

Noget, der ikke vakte udelt begejstring i folketingsgruppen, hvor ordførerne er vant til at tale med journalister på egen hånd.

Selvsamme journalister har også jævnligt fået sms'er, hvor Rossen i klar tale fortæller, hvad han mener om deres dækning af partiet.

BLÅ BOG Martin Rossen Født 10. september 1975 i Glostrup. Opvokset i Nordborg. Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2001 og Master of Business Administration samt Master of Corporate Communication fra CBS í 2007. 1999: International sekretær i DSU. 2001-2002: Leder af international afdeling i Dansk Ungdoms Fællesråd. 2002-2007: Afdelingschef, rådgiver og politisk konsulent i TDC. 2007-2008: Partner i Radius Kommunikation. 2008-2011: Kommunikationsdirektør i Microsoft Denmark. 2011-: Særlig rådgiver for Mette Frederiksen, bl.a. i Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet og i Socialdemokratiet, hvor han også er stabschef.

Det er et eksempel på hans facon, siger B.T.'s politiske kommentator Søs Marie Serup.

»Han er en spindoktor af den type, der sprænger skalaen for, hvor meget man kan kontrollere, og som gør det på en rimelig hård måde. Han kommer til at arbejde sig ned under gulvbrædderne,« siger hun.

Helt nemt bliver det næppe.

»Folketingsgruppen er vant til ham, men embedsværket skal vænne sig til det, og nogle ministre vil nok have det meget stramt med, at han sidder med så meget formel magt,« siger Søs Marie Serup.