Martin Lidegaard - en af hovedpersonerne i det højspændte radikale drama - tordner nu mod dem, som de sidste to dage har kritiseret Lotte Rod for at være skyld i Morten Østergaards fald.

'Jeg bliver så vred og ked af det, når jeg læser de hårde angreb på min gode kollega Lotte Rod,' indleder Martin Lidegaard sin tale på Facebook, hvorefter han skærper tonen:

'Jeg hader altid, når folk tror, de kan tillade sig at bruge de sociale medier til at kaste verbalt op over andre mennesker - og i denne sag er det tilmed helt og aldeles urimeligt.'

En af kritikerne af Lotte Rod er hendes egen lokalformand Bo Skibelund:

Morten Østergaard og Lotte Rod i 2007. Han var næstformand for Det Radikale Venstres folketingsgruppe. Hun var kandidat til Folketinget og Europa-Parlamentet. Hændelsen skulle være foregået i 2011. Foto: Martin Stampe Vis mere Morten Østergaard og Lotte Rod i 2007. Han var næstformand for Det Radikale Venstres folketingsgruppe. Hun var kandidat til Folketinget og Europa-Parlamentet. Hændelsen skulle være foregået i 2011. Foto: Martin Stampe

»Når man går ud offentligt, så burde man vide, at det her kan koste hans hoved, for med det samme begynder medierne på Christiansborg at interessere sig for, hvem der har gjort det,« sagde han torsdag til avisen JydskeVestkysten og tilføjede:

»Jeg synes simpelthen, det er uansvarligt som professionel folketingspolitiker ikke at tænke sådan.«

Men ifølge Martin Lidegaard befinder vi os i 'et historisk og nødvendigt opgør mod sexisme', og Lotte Rod satte ifølge Lidegaard ikke fokus på sagen med det formål at vælte Østergaard.

Netop derfor satte hun heller ikke navn på sin krænker offentligt, skriver han og fortsætter:

'Derfor gik hun direkte til ham, og fra dette tidspunkt ligger ansvaret for den videre håndtering hos gruppeledelsen. Derfor er det helt og aldeles urimeligt at beskylde Lotte for at tage Morten Østergaards politiske liv.'

Så stop den tilsvining af Lotte, der foregår lige nu Martin Lidegaard, Radikale Venstre

'Hun havde ikke noget ønske om offentliggørelse, men mente principielt og korrekt at den videre håndtering af sagen - herunder spørgsmålet om offentliggørelse - ikke var hendes bord og ikke skulle ligge på hendes skuldre.'

'Så stop den tilsvining af Lotte, der foregår lige nu, og tak hende istedet for at have bidraget til det nødvendige opgør med sexisme på Christiansborg.'

