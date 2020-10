Sofie Carsten Nielsen kendte til Morten Østergaards krænkende adfærd - hun skulle have grebet ind, siger den tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard.

Han bakker op om partifællen Ida Auken og har ikke grund til at betvivle, at hun taler sandt.

Han henviser til et opslag fra Ida Auken, hvori hun skriver, at Sofie Carsten Nielsen har dækket over Morten Østergaards upassende adfærd.

»Jeg har ikke grund til at betvivle, at Ida taler sandt,« skriver Lidegaard og fortsætter:

Ida Auken har flere gange orienteret Sofie Carsten Nielsen mod Morten Østergaards krænkende adfærd, siger hun.

»Jeg kender af gode grunde ikke det konkrete hændelsesforløb den pågældende aften, som Ida og Sofie husker så forskelligt.«

»Men den vigtigste pointe er, at flere i ledelsen, herunder Sofie, generelt vidste nok om Mortens upassende adfærd til, at der skulle have været grebet ind for lang tid siden - og allersenest, da Lotte Rod og Katrine Robsøe fortalte om deres sager.«

Martin Lidegaard benægter, at han er hjernen bag Ida Aukens angreb på Sofie Carsten Nielsen.

»Det er lodret forkert, når nogen antyder, at jeg skulle have orkestreret Ida Aukens eller nogle andres udmeldinger, endsige været bekendt med dem på forhånd.«

(ARKIV) Radikale Venstres forhandlere, Morten Østergaard, Ida Auken og Sofie Carsten Nielsen, forlader regeringsforhandlingerne med Socialdemokratiet på Christiansborg i København, lørdag den 8. juni 2019.Det er Ida Aukens ord mod Sofie Carsten Nielsens: Dækkede den ny leder over Østergaards sexkrænkelser? Onsdag fik Sofie Carsten Nielsen støtte fra R-byrødder. Det skriver Ritzau, torsdag den 15. oktober 2020..

Ved krisemødet sidste onsdag stillede Martin Lidegaard op mod Sofie Carsten Nielsen i et kampvalg om partilederposten.

Det endte med et nederlag til Lidegaard på 4-12 i stemmer.

Nu afviser han, at han igen går efter posten som politisk leder.

»Jeg er ikke længere kandidat til posten som politisk leder af Radikale Venstre.«

Onsdag formiddag skrev Ida Auken et langt indlæg på Facebook, hvor hun fastslog, at hun i juni 2017 havde gjort bl.a. Sofie Carsten Nielsen opmærksom på en sag med Morten Østergaard, der angiveligt havde krænket en tidligere medarbejder i partiet ved Folkemødet på Bornholm.

»I juni 2017 fortalte jeg både den nuværende politiske leder, landsformanden og partisekretæren, hvordan Morten Østergaard på Folkemødet 2017 havde stået og befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig,« skrev Ida Auken.

I 2018 orienterede Ida Auken - ifølge hende selv - igen Sofie Carsten Nielsen om, at Morten Østergaard havde en grænseoverskridende adfærd over for kvinder i festlige lag med alkohol involveret.

Både Sofie Carsten Nielsen og landsformanden Svend Thorhauge afviste onsdag at være blevet orienteret af Ida Auken om hændelsen i juni 2017.

