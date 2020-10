Den tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard fastholder, at De Radikale skal ændre kursen fremover.

- Man skal ikke være i politik, hvis man ikke kan tåle at tabe.

Det siger De Radikales Martin Lidegaard dagen efter at have tabt et kampvalg mod Sofie Carsten Nielsen om at blive De Radikales nye politiske leder efter Morten Østergaard.

Sidstnævnte gik af efter en intern krænkelsessag.

Lidegaard vil arbejde videre for, at De Radikale fremover skal være "mindre konfrontatoriske og mere dialogsøgende". Som han selv formulerer det.

- Jeg har fået en helt overvældende reaktion fra vores bagland, hvilket er kommet bag på mig, men som rører mig. Og som også fortæller mig, at det er vigtigt, at der også er nogen i den radikale gruppe, som arbejder på det mere dialogsøgende spor.

- Derfor vil jeg gerne give det en chance til og håbe, at vi til sammen, hele gruppen, kan få skabt den balance, der hele tiden har drevet Det Radikale Venstre mellem den meget stærke værdipolitik, men også villigheden til at finde kompromiserne, dialogen og forandringen, siger Lidegaard.

Sofie Carsten Nielsen har dog allerede gjort det klart, at hun som politisk leder fortsætter den kurs, som hun og Morten Østergaard har lagt for partiet i en årrække.

Lidegaard erkender, at han ikke forventer, at hans linje bliver mere synlig fremover nu, efter at han officielt har vist sine ambitioner om at ville stå i spidsen for partiet.

Men det er ifølge Lidegaard vigtigt, at hans holdning er repræsenteret hos De Radikale.

- Jeg kunne godt frygte, hvor vi gled hen, hvis ikke vi også havde min tilgang repræsenteret, siger Lidegaard.

Han tilføjer, at gårsdagens afstemningsresultatet ikke afspejler det, som han efter flere timers diskussion i folketingsgruppen selv observerede fra partifællerne.

Lidegaard tabte kampvalget med 4-12. Han vil ikke røbe, hvem der stemte på ham. Fast står det dog, at Marianne Jelved opfordrede Lidegaard til at stille op til posten som politisk leder.

/ritzau/