De Radikales tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard har besluttet at blive i partiet trods de seneste ugers barske opgør om sexisme og lederskab i partiet.

Det siger Martin Lidegaard efter partiets møde søndag. Her fik Sofie Carsten Nielsen igen folketingsgruppens opbakning til at fortsætte på posten.

Da Martin Lidegaard kort talte med pressen efterlod han dog et indtryk af, at der er lang vej endnu, før tilliden er tilbage.

»Det er med tillid, som det er med troværdighed. Det tager langt tid at bygge op og meget kort tid at bryde ned. Nu er vi enige om at begynde at bygge tilliden op igen. Det vil jeg bidrage til,« siger Martin Lidegaard.

Han siger, at han har besluttet sig for, at »give det en chance til.«

»En af grundene til, at jeg giver det en chance til og bliver, det er, at der er mange i De Radikales bagland, der sætter deres lid til, at jeg bliver. Jeg synes, at jeg skylder mig selv og partiet at repræsentere den linje,« siger Martin Lidegaard.

Lidegaard henviser dermed indirekte til, at han ønsker en anden politisk linje end Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen

De to har på under halvandet år to gange truet med at vælte S-regeringen.

Det første trussel om at vælte regeringen, hvis der ikke var en stor klimaaftale inden grundlovsdag, gjorde Morten Østergaard dog ikke alvor af.

I efteråret har Morten Østergaard og siden Sofie Carsten Nielsen så truet med at vælte regeringen ved ikke at stemme for finansloven. Det vil ske, hvis ikke der kommer et markant skifte i klimapolitikken i efteråret.

Dermed fører De Radikale nu en linje over for regeringen, som minder om Liberal Alliances linje over for Lars Løkke Rasmussens regeringer.

Liberal Alliance væltede heller ikke den Venstre-ledede regering. Til gengæld væltede Anders Samuelsen som partileder ved folketingsvalget i 2019, hvor han end ikke blev valgt ind i Folketinget.

Martin Lidegaard ønsker en tilbagevenden til en klassisk linje, hvor De Radikale forsøger at søge indflydelse fra midten:

»Jeg håber, at vi i den kommende tid sammen kan formulere en politik, som jeg kan se mig selv i,« siger Martin Lidegaard.

Har du fuldstændig skrinlagt de overvejelser, du har haft om at bryde ud af De Radikale? Eller ser du tiden an?

»Jeg kaster mig helhjertet ind i kampen for at se, om vi kan formulere en politik, vi alle sammen kan se os selv i.«

Kan du stadig bakke op om Sofie Carsten Nielsen, hvis hun udløser et valg?

»Hvis og hvis. Nu sætter vi os ned og formulere noget politik sammen. Jeg håber, at jeg stadig kan se mig selv i det fremtidig projekt.«

Har du tillid til Sofie Carsten Nielsen som leder?

»Jeg har ikke noget at tilføje til det, der er sket. Men vi har givet hinanden håndslag på, at vi nu forsøger at tale hinanden op i stedet for at tale hinanden ned.«

Er Sofie Carsten Nielsen den rigtige leder?

»Hun er blevet valgt. Det er respekterer jeg 100 procent. Jeg stillede op til posten, så jeg havde selvfølgelig gerne set en anden. Men herfra handler det om bygge tillid op,« siger Martin Lidegaard.

/ritzau/