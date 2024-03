Martin Henriksen har tidligere markeret sig på Christiansborg for DF. Nu vil han være Nye Borgerliges formand.

Tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen går officielt efter formandsposten i Nye Borgerlige.

Det siger han til DR.

Martin Henriksen har tidligere sagt, at han gerne ville være formand for partiet, hvis fremtid svæver i det uvisse. Men kandidaturet har ikke været officielt før nu.

- Der var nogle ting, der først skulle på plads først, og det skyldte jeg at bruge min tid på, frem for at tale om at jeg skulle være formand. Men nu er vi nået dertil, hvor jeg også skylder at give et klart svar, siger han til DR.

Henriksen tilføjer, at partiet skal være det mest markante på udlændingepolitikken og føre en borgerlig økonomisk skattepolitik. Det er umiddelbart politik, som Nye Borgerlige har stået for siden stiftelsen.

Ifølge Martin Henriksen vil man dog kunne se en forskel, hvis han bliver formand. Nye Borgerlige skal i højere grad være et protestparti, siger han til DR.

Også andre Nye Borgerlige-medlemmer har luftet ambitioner om at blive ny formand. Det gælder regionsrådsmedlem i Region Sjælland og byrådsmedlem i Næstved Githa Nelander samt Nis Otto Kristensen, der er lokalformand for partiet i København.

Henriksen har før været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, hvor han i en periode var en markant udlændingeordfører for partiet.

Han blev ikke genvalgt i 2019. Martin Henriksen forlod i 2022 partiet efter at have tabt en afstemning om at blive formand, og efterfølgende meldte han sig ind i Nye Borgerlige.

I januar meldte stifter af Nye Borgerlige Pernille Vermund sig ud af partiet, opløste folketingsgruppen og søgte, at hovedbestyrelsen nedlagde partiet.

Der er dog uenighed i hovedbestyrelsen om, hvorvidt det skal ske.

I sidste ende bliver det op til medlemmerne på et ekstraordinært årsmøde at afgøre partiets skæbne. En præcis dato for det årsmøde kendes endnu ikke, men ifølge DR vil det blive afholdt i april.

Da folketingsgruppen er nedlagt nu, er Nye Borgerlige ikke repræsenteret i Folketinget, og derfor vil partiet som udgangspunkt skulle indsamle vælgererklæringer for at blive opstillet igen.

Men der er forsat usikkerhed om medstifter Peter Seier Christensens fremtid. Han er lige nu løsgænger i Folketinget, men har været sygemeldt længe.

Hvis Peter Seier Christensen nedlægger sit mandat, er Henriette Ergemann, der netop har meldt sig ind i Nye Borgerlige igen efter i en periode at have været ude af partiet, førstesuppleant.

Hun har erklæret sig klar til at blive folketingsmedlem for Nye Borgerlige. Sker det, skal partiet ikke indsamle vælgererklæringer.

/ritzau/