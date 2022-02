»Jeg kunne jo frygte, at den stil, som Morten Messerschmidt har kørt, ville smitte af på mig.«

Sådan forklarer Dansk Folkepartis Martin Henriksen nu over for B.T. sit opsigtsvækkende valg om i dag at trække sig fra sin plads i DFs magtfulde hovedbestyrelse.



Henriksens exit betyder samtidig, at Morten Messerschmidt vinder magten i hovedbestyrelsen tilbage.

»Beslutningen skulle jo træffes på et eller andet tidspunkt. Det har jeg gjort i dag. Jeg kunne godt blive siddende i hovedbestyrelsen i det halvandet år, mit mandat løber,« siger Martin Henriksen og fortsætter:

»Men der ville være risiko for, at jeg ville føle mig fristet til at benytte mig af de samme metoder, som andre i ledelsen har gjort. Jeg kunne frygte, at den stil, Messerschmidt har kørt, ville smitte af på mig.«

Martin Henriksen deltager i Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022.

Hvad mener du med det – hvilke metoder og føle dig fristet til hvad?

»Messerschmidt og hans folk er kommet til magten ved at undergrave den tidligere formand, dele af ledelsen og dele af partiet. Det ville jeg nok også have følt mig fristet til, hvis jeg var blevet.«

Andre i partiet ville måske sige, at du allerede har været i gang med at undergrave ledelsen?

»Jamen, folk må jo sige og tænke, hvad de vil. Det mener jeg jo sådan set ikke, at jeg har gjort.«

Hvad er det, du har været så utilfreds med med Messerschmidts første ting som formand?

»Jamen, jeg har været utilfreds med hele den måde, han har fået magten i partiet på. Det er sket ved, at man har opbygget alliancer og fløje i partiet. Det har jeg forsøgt at kæmpe imod.«

Messerschmidt har vel i sidste ende fået magten ved en demokratisk afstemning – som du tabte?

»Ja, men ud af de 9.500 medlemmer, vi havde på daværende tidspunkt, var der kun 800 medlemmer, der fik lov til at stemme. De har jo så stemt, som de har stemt. Det er også det, jeg tager konsekvensen af.«

Dansk Folkeparti's nye formand Morten Messerschmidt er netop blevet indsat og taler til Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022.

I forhold til den politiske linje, du også tidligere har kritiseret Messerschmidt for, så kom Messerschmidt i weekenden med krav om, at Danmark ville løsrive sig fra menneskerettighedskonventionerne. Det lyder da ellers som vand på din politiske mølle?

»Det lyder da udmærket. Men nu kender jeg jo den persongruppe, der har fået magten i partiet, så jeg tillægger det ikke meget vægt, når de kommer med politiske meldinger. Jeg betragter som en del af spillet for at få magten for dem.«

Så du betragter det mere som en form for populisme end som noget, Messerschmidt reelt mener?

»Jeg ved ikke, hvad han mener. Han har tidligere været imod at træde ud af konventionerne, så det er lidt svært at tro på. Men grundlæggende er det vel sådan, at hvis man ikke har respekt for formanden af sit parti, så skal man jo ikke sidde i ledelsen sammen med vedkommende.«

Hvordan kan du blive med at være medlem af et parti, hvor du ikke har nogen respekt for formanden?

»Det kan jo også godt være, at det ender med, jeg ikke længere er medlem af partiet. Nu har jeg så sagt, at jeg ikke er medlem af ledelsen mere. For hvis jeg skulle blive siddende, så ville jeg føle mig fristet til at bruge nogle af de metoder, som Messerschmidt har brugt.«

Peter Kofod og Anders Primdahl Vistisen deltager i Dansk Folkeparti's ekstraordinære årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022.

Vi prøver lige igen – hvorfor er det, du vælger stadig at være medlem af partiet?

»Det kan også godt være, det ender med, at jeg ikke længere er det.«

Hvad er det, der skal til, for at du vælger at trække stikket og melde dig ud?

»For mig er det jo en større beslutning, når man har været medlem af et parti i 20 år.«

Vil du hellere smides ud af partiet end at gå selv?

»Det er sådan set lidt ligegyldigt. Det betyder helt ærligt ikke så meget for mig. Det kan godt være, jeg melder mig ud. Det er så dét.«

Hvor længe vil du gå og overveje offentligt, om du vil melde dig ud?

»Det er da meget muligt, at jeg har en frist, men den oplyser jeg så ikke her.«

Men du vil gerne gå løbende og lufte dine overvejelser om, at du kan være på vej væk?

»Ja, men det kommer nok ikke som den store overraskelse.«