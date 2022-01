Da resultatet stod klart, og Morten Messerschmidt blev partiets nye formand, var det ikke alle, der var lige begejstrede.

For stort set alle i salen rejste sig op og klappede af Morten Messerschmidt, da han var færdig med sin sejrstale – bortset fra Martin Henriksen.

Han valgte i stedet at blive siddende på sin stol, og han klappede heller ikke af den nye formand.

Da B.T. fangede Martin Henriksen efterfølgende, var han også fåmælt.

»Der er kommet et resultat. Og det skal have lov til at stå, uden at jeg melder ud, hvad der skal ske i fremtiden med mig.«

Efterfølgende fortæller Martin Henriksen, at han nu skal hjem og sunde sig oven på nederlaget. Herefter vil han fortælle om sin fremtid i partiet.

Det var som sagt Morten Messerschmidt, som løb med en overbevisende sejr med omkring 60 procent af stemmerne.

Han understregede dog, at han lover Henriksen og Dea ro i kølvandet.

Morten Messerschmidt er nyvalgt formand for DF. Dansk Folkeparti vælger ny partiformand ved DFs ekstraordinære årsmøde i Herning søndag den 23. januar 2022.

»Der vil ikke komme nogen repressalier for det, der er sket, i den tid, der er gået,« siger Morten Messerschmidt om den beskidte valgkamp.



Morten Messerschmidt fortæller yderligere, at det nu er op til folketingsgruppen og hovedbestyrelsen at finde ud af alles roller.

