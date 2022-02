Martin Henriksen har nu besluttet sig for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.

Det oplyser partiets lokalafdeling i Stevns, hvor han har været medlem, til TV 2.

»Som jeg har forstået det, melder han sig ud i dag,« siger lokalformanden Nichlas Nymann til mediet og fortæller videre, at han har fået beskeden fredag morgen.

Meldingen kommer lige knap tre uger efter, at Martin Henriksen tabte formandsvalget i Dansk Folkeparti til Morten Messerschmidt, der med relativt stort flertal kunne lade sig kåre som ny politisk leder af partiet.

Den tabende formandskandidat har dog både før og efter valget været stærkt kritisk over for Morten Messerschmidt.

Så sent som i denne uge meddelte Morten Henriksen, at han ikke længere ville være en del af partiets hovedbestyrelse, som han ellers var blevet valgt til.

»Jeg har siddet i hovedbestyrelsen under Pia Kjærsgaard, da hun var formand, og jeg har siddet der, mens Kristian Thulesen Dahl var formand. Men jeg kan ikke med troværdighed sidde i ledelsen sammen med den nye formand, da jeg grundlæggende ikke respekterer ham,« sagde Martin Henriksen i den forbindelse.

Få dage efter formandsvalget sagde han desuden, at han ikke ville stille op til det kommende folketingsvalg for partiet.

»Det ville være en anelse for falsk. Som folketingskandidat og som folketingsmedlem skal man til enhver tid kunne forsvare formanden i stort og småt. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til, og det bliver jeg nødt til at tage konsekvensen af,« lød det dengang.

Også Martin Henriksens hustru, Lea Berg Henriksen, har for nyligt meldt sig ud af Dansk Folkeparti.

DF-formand Morten Messerschmidt har ifølge Ritzau følgende reaktion på udmeldingen:

»Det tager jeg til efterretning, Jeg havde håbet, at Martin ville tage imod mit forslag om at inddrage ham i det politiske arbejde i Dansk Folkeparti. Det er jeg naturligvis ærgerlig over, at han har valgt at afslå,« lyder det i en skriftlig kommentar.

Martin Henriksen sad i Folketinget for sit snart tidligere parti fra 2005 og frem til 2019, hvor han ikke blev stemt ind.

Ved kommunalvalget sidste år blev han valgt ind i byrådet i Stevns Kommune – ifølge lokalformanden Nichlas Nymann har Martin Henriksen tænkt sig at tage sit mandat med sig, når han forlader Dansk Parti.

