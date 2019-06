Efter 14 år i Folketinget er Dansk Folkepartis Martin Henriksen færdig. Han er et af de mange ofre for partiets kollaps.

»Selvfølgelig er det en mærkelig følelse. Næste gang, jeg kigger ind på Christiansborg, står mine ting i flyttekasser foran mit kontor. Det er da underligt.«

Martin Henriksen er fattet, da B.T. fanger ham på telefonen få timer efter, det er blevet officielt, at han skal forlade Folketinget. Han kører rundt og piller sine valgplakater ned.

»Jeg er ret afklaret omkring det. Når partiet bliver mere end halveret, så er der nogle mandater, der ryger, og det var blandt andet mit,« siger Martin Henriksen:

»Men jeg har det okay. Jeg har altid sagt, at jeg bare vil kunne se mig selv, mine nærmeste og vælgerne i øjnene, når jeg en dag forlader Folketinget. Og det kan jeg, for jeg har været med til at skabe nogle gode resultater.«

Han er usikker på, hvad fremtiden bringer – og om han overhovedet stiller op til folketingsvalget om fire års tid.

»Det har jeg slet ikke taget stilling til endnu. Jeg sætter mig ned med min kone på et tidspunkt og tager en diskussion om, hvad fremtiden skal bringe,« siger Martin Henriksen.

Men hvad var det så, der gik så galt? Hvorfor endte Dansk Folkeparti med en historisk tilbagegang?

»En af de forklaringer, jeg har hørt nævnt flest gange fra vælgere, det er, at vi ikke gik i regering i 2015. Den beslutning var jeg selv med til at tage, og jeg mener stadigvæk, at det var det rigtige, for vi fik mere politik igennem på den måde,« siger Martin Henriksen.

Også medierne bærer en del af skylden, vurderer han.

»Det har været næsten umuligt at trænge igennem til medierne med udlændingepolitiske budskaber i denne valgkamp. Vi har fået at vide af en masse medier, at meget af det, vi ville ud med, var der ikke mulighed for at bringe,« siger Martin Henriksen.

Og så er der Stram Kurs, som Martin Henriksen mener, har haft enorme konsekvenser for den diskussion, Dansk Folkeparti normalt har stået for.

»Værdidebatten er blevet kapret af, at det har handlet meget om, hvordan man opfører sig, fordi Rasmus Paludan har stået og brændt bøger af og så videre. Diskussionen handlede pludselig om hans opførsel i stedet for de problemer, vi har med muslimer,« siger Martin Henriksen:

»For at trænge igennem har man skullet toppe det. Og man kan jo altid løbe ned ad strøget nøgen eller brænde koraner af. Men det valgte vi ikke at gøre. Når stunts’ene tager over, så må man konstatere, at så ryger substansen i baggrunden.«

På trods af det voldsomme valgresultat er Martin Henriksen selv ikke i tvivl om, at Kristian Thulesen Dahl skal fortsætte som formand for Dansk Folkeparti.

»Det er slet ikke til diskussion i min verden. Han er den helt rigtige. Han elsker det her land. Vi skal holde fast i, at han er formand, og jeg synes, det er noget mærkeligt noget, hvis vi skal til at diskutere det,« siger Martin Henriksen.