Nye Borgerliges Ungdom blev søndag opløst ved en afstemning på et ekstraordinært landsmøde.

Martin Henriksen vil, såfremt han bliver valgt som formand for Nye Borgerlige på et ekstraordinært årsmøde den 16. april, genåbne Nye Borgerliges Ungdom.

Det siger han søndag aften.

- Hvis det besluttes, at Nye Borgerliges kører videre, så vil jeg arbejde for at oprette en ny ungdomsafdeling, som kommer til at have fokus på at samle unge danske patrioter og folk med hang til højrefløjsaktivisme.

- For det synes jeg, at der er plads til i dansk ungdomspolitik, siger han.

Ungdomspartiet opløste søndag sig selv.

Ifølge den nu forhenværende formand for Nye Borgerliges Ungdom, Tenna Røberg, blev beslutningen om at lukke ungdomspartiet taget på baggrund af folketingsgruppens nedlæggelse i januar.

- Det er svært for os at se, at vi har nogen eksistensberettigelse i ungdomspolitik. For vi er dybt afhængige af eksponeringen fra Christiansborg, siger Tenna Røberg søndag aften.

Nye Borgerliges fremtid skal ifølge Ritzaus oplysninger afgøres på et ekstraordinært årsmøde den 16. april i Fredericia.

Martin Henriksen ærgrer sig over beslutningen om at nedlægge Nye Borgerliges Ungdom.

Han mener modsat den forhenværende formand for ungdomspartiet ikke, at det er afgørende for et ungdomsparti, om dets moderparti er repræsenteret i Folketinget.

- Det vigtigste her i livet, det er jo ikke at være på Christiansborg. Det vigtigste er at tage udgangspunkt i alle de mennesker, der er uden for Christiansborg.

- Og der skal Nye Borgerlige være et anderledes parti end alle de typiske stuerene systempartier inde på Borgen. Sådan mener jeg også, at ungdomsafdelingen skal være.

Martin Henriksen ønsker, at et kommende ungdomsparti for Nye Borgerlige skal have fokus på højrefløjsaktivisme og "være et samlingspunkt for danske patrioter".

- Der skal være aktiviteter, som handler om andet end at debattere og skrive læserbreve.

- Det er en vigtig del. Men det skal også være et ungdomsparti, hvor man går på gaden, hvor man laver aktioner, sådan som man har set det fra venstrefløjens side, siger han.

/ritzau/