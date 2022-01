Uroen i Dansk Folkeparti fortsætter.

Søndag tabte Martin Henriksen kampvalget om formandsposten til Morten Messerschmidt, og nu meddeler han, at han ikke vil stille op for partiet ved næste folketingsvalg.

»Jeg kan ikke stille op til Folketinget, som tingene er nu,« siger han til TV 2 Øst.

Beslutningen er en konsekvens af hans manglende tillid til den nye formand Morten Messerschmidt, forklarer han til tv-stationen.

»Det ville være en anelse for falsk. Som folketingskandidat og som folketingsmedlem skal man til enhver tid kunne forsvare formanden i stort og småt. Det kan jeg simpelthen ikke få mig selv til, og det bliver jeg nødt til at tage konsekvensen af,« siger Martin Henriksen til tv-stationen.

Udmeldingen om at trække sig som folketingskandidat for partiets kreds i Slagelse kommer kun to dage efter, at han i søndags stillede op som modkandidat til formandsvalget mod Morten Messerschmidt.

Her fik han næstflest stemmer af de tre kandidater, men tabte alligevel stort til den nyvalgte formand.

Martin Henriksen ønsker at trække sig »med æren i behold,« som han udtrykker det.

Den 41-årige politiker har sammenlagt siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti i 14 år.

Han røg dog senest ud ved valget i 2019, da partiet led et historisk stort valgnederlag.

Martin Henriksen har været medlem Dansk Folkeparti i over 20 år og indrømmer over for TV 2 ØST, at det ikke har været en nem beslutning at trække sig som folketingskandidat.

Ved kommunalvalget i november sidste år fik han en plads i kommunalbestyrelsen på Stevns.

Her har han tænkt sig at blive siddende.

Han udelukker dog ikke, at det kan blive et endegyldigt farvel til partiet for hans vedkommende, men forklarer også, at det efter så mange års medlemskab er en alvorlig ting at melde sig ud.