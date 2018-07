Den kontroversielle højereorienterede græsrodsbevægelse For Frihed giver en gave til Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen som tak for hans arbejde med burkaforbuddet, der træder i kraft onsdag.

Det sker i forbindelse med en demonstration, som organisationen, der tidligere hed Pegida, afholder i det centrale København. Ifølge det venstreorienterede og antifascistiske medie Researchkollektivet Redox deltager flere nynazister i demonstrationen.

Det gælder blandt andet Lars Hartvig, tidligere leder af det nynazistiske Dansk Front og aktiv i Danskernes Parti, som har givet udtryk for sympati med Den Nordiske Modstandsbevægelse, der arbejder for en nynazistisk republik bestående af Danmark, Sverige og Norge. Også Jacob Hartmund Rolandsen, som er tidligere kontaktperson for Danskernes Parti og ifølge mediet også har rødder i nynazistiske kredse, skal være på deltagerlisten.

Men det bekymrer ikke Martin Henriksen synderligt.

»For Frihed har spurgt, om jeg vil modtage en tak, og det har jeg sagt pænt ja tak til. Jeg ved ikke, hvem der deltager i alle mulige demonstrationer. Modsat, hvad mange måske tror, er jeg ikke synsk. Folk kan jo komme og gå til demonstrationer. Det kan man jo ikke gardere sig imod,« siger Martin Henriksen, der ikke har set nogen deltagerliste, men tilføjer, at det er en bred skare, der deltager i For Friheds demonstrationer.

»Jeg har fulgt For Frihed gennem noget tid, og jeg har også talt med nogle af dem, der deltager. Det er mit indtryk, at der er tale om fine folk. For Frihed tager afstand fra nazisme. Det ved jeg positivt, at de gør. Jeg ved, at de kan finde på at bede folk, der er nazister eller bærer nazistiske symboler, om at forlade demonstrationen. Efter min ofpattelse er der tale om en organisation, der gør hvad den kan for at tage afstand fra ekstreme personer.«

Men man kan vel ikke helt vide, hvem der deltager i en demonstration?

»Nej, det kan være svært at have helt styr på. For Frihed har jo ikke en privat efterretningstjeneste. Det fristes man måske til at sige at Redox har, når man ser på hvor meget, de ved om folk.«

Hvordan forholder du dig til, at der er åbenbart er flere nynazister på deltagerlisten?

«Nu skal man ikke lægge under for hvad Redox skriver. De har ét eneste formål - og det er at gøre livet surt for nationalt sindede borgerlige kræfter. Det gør de efter bedste, men også fattige evne. Jeg ved, at flere deltagere i For Friheds demonstrationer har udenlandsk baggrund, ligesom der også har været en jøidsk taler ved et arrangement,« siger Martin Henriksen, der i øvrigt kun ganske sjældent deltager i demonstrationer.

»Når man har den fornøjelse at sidde i Folketinget, synes jeg, man bruge sin tid på at lovgive og tale fra Folketingets talerstol,« siger han.