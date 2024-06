Nye Borgerliges Ungdom er genopstået.

Det oplyser Nye Borgerliges formand, Martin Henriksen, i en mail til Ritzau.

- Det lykkedes ikke for den tidligere politiske ledelse at lukke moderpartiet, men ungdomsafdelingen blev desværre lukket ned. Jeg sagde dengang, at vi skulle genstarte Nye Borgerliges Ungdom med fokus på højrefløjsaktivisme, og det er sket i dag, lyder det fra ham.

Det nye ungdomsparti har valgt en landsformand, organisatorisk næstformand, næstformand og ni bestyrelsesmedlemmer.

Opdateres...