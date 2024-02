Martin Henriksen har tidligere markeret sig på Christiansborg for DF. Nu vil han være Nye Borgerliges formand.

Tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen går officielt efter formandsposten i Nye Borgerlige.

Det siger han til DR.

Martin Henriksen har tidligere sagt, at han gerne ville være formand for partiet, hvis fremtid svæver i det uvisse. Men kandidaturet har ikke været officielt før nu.

- Der var nogle ting, der først skulle på plads først, og det skyldte jeg at bruge min tid på, frem for at tale om at jeg skulle være formand. Men nu er vi nået dertil, hvor jeg også skylder at give et klart svar, siger han til DR.

Henriksen tilføjer, at partiet skal være det mest markante på udlændingepolitikken og føre en borgerlig økonomisk skattepolitik.

Henriksen har før været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, men forlod siden partiet. Efterfølgende meldte han sig ind i Nye Borgerlige.

