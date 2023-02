Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det tidligere folketingsmedlem Martin Geertsen (V) har fået nyt job.

Dermed stopper han som medlem af Regionsrådet og folketingskandidat for Venstre.

Fra 1. marts skal han nemlig være public affairs-direktør i kommunikationsbureauet Primetime, fremgår det af en meddelelse. Martin Geertsen skiver det også selv på sin Facebook-profil.

'Jeg ser meget frem til via min erfaring og mit netværk at yde mit bidrag til at bygge bro mellem de mange aktører på sundhedsområdet og den politiske beslutningsproces,' udtaler Martin Geertsen i meddelelsen.

'Der er masser at tage fat på f.eks. i forhold til at skabe bedre forhold for mennesker med kroniske lidelser, kræftområdet, personlig medicin, arbejdskraftbesparende teknologi, samarbejdet mellem offentlige og private behandlingssteder og meget andet.'

Martin Geertsen har ad to omgange været i Folketinget først i perioden 2011 til 2015 og senest fra 2018 til sidste års folketingsvalg.

Desuden har han været Venstres sundhedsordfører fra 2019 til 2022 og integrationsordfører fra 2014 til 2015.

Ansættelsen af det tidligere folketingsmedlem skal især styrke bureauets indsats på sundhedsområdet, lyder det.

Kommunikationsbureauet Primetime rådgiver bl.a. om politisk interessevaretagelse, pr og digitale områder og har i dag over 60 medarbejdere.