Det er på tide at se fremad, og Jakob Ellemann-Jensen bør afløse Lars Løkke Rasmussen, mener Venstre-folk.

Flere markante Venstre-profiler melder nu deres åbne støtte til Jakob Ellemann-Jensen som kommende formand for partiet.

Det sker, efter at Lars Løkke Rasmussen lørdag valgte at trække sig fra posten under stort pres fra det politiske bagland.

- Vi bliver nødt til at se fremad, så vi kan stoppe al den ødelæggende snak om fløje, så der fremover kun er en fløj - nemlig Venstre. Til den opgave, mener jeg personligt, at Jakob Ellemann-Jensen vil være det bedste bud som formand for vores parti.

Sådan skriver Venstres Michael Aastrup Jensen på Facebook. Han uddyber over for Ritzau, hvorfor han mener, at Jakob Ellemann-Jensen er den oplagte kandidat.

- Han har været en af vores absolut bedst politiske ordførere, i hvert fald i de over 14 år som jeg har siddet i Folketinget. Samtidig har han den politiske charme og boldøje, som er nødvendigt for en formand for et parti, som spænder meget bredt.

Jakob Ellemann-Jensen er flere gange blevet nævnt som det varmeste bud på en afløser for Lars Løkke Rasmussen.

Lørdag ville han dog hverken af- eller bekræfte, at han stiller op som formandskandidat ved et ekstraordinært landsmøde 21. september.

Det afholder dog ikke Venstres medlem af Folketinget Jacob Jensen fra at melde sin opbakning til partiets politiske ordfører.

- For mig er der ingen tvivl om, at Jakob Ellemann-Jensen bør være Venstres næste formand. Han kan samle partiet og bringe os videre, skriver han på Twitter.

Partifællen Jan E. Jørgensen afholder sig foreløbig fra at kommentere Jakob Ellemann-Jensens eventuelle kandidatur. Han nøjes i første omgang med at rose ordføreren for håndteringen af det dramatiske hovedbestyrelsesmøde lørdag.

- Hvis man skal finde et lille lys i mørket i dag, så gjorde Jakob Ellemann-Jensen det intet mindre end fremragende, skriver han på Twitter.

Også uden for Christiansborgs mure melder flere markante Venstre-folk deres støtte til Jakob Ellemann-Jensen.

Tidligere justitsminister og mangeårigt medlem af Folketinget Søren Pind mener også, at Ellemann-Jensen er den rigtige til posten som Venstre-formand.

- Nu må Venstre samle sig om en ny høvding. Den person, som hele partiet kan samles om, og som kan hele sårene, er Jakob Ellemann-Jensen. Der forestår ham en stor opgave. Alle Venstrefolk bør hjælpe ham dermed, skriver han på Twitter.

Viborgs Venstre-borgmester, Ulrik Wilbek, er også utvetydig i sin støtte til Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl. Det skal være Jakob Ellemann, siger han til TV 2.

