Kjærsgaard og Messerschmidt bliver henholdsvis udlændingeordfører og klima-, miljø- og energiordfører.

Mens de fleste medlemmer af Dansk Folkepartis nye folketingsgruppe må afvente fordelingen af ordførerposter, har partiet følt sig nødsaget til at sætte navn på et par af dem.

Det oplyser partiet.

Pia Kjærsgaard, der under den seneste regering var formand for Folketinget, har fået tildelt posten som udlændingeordfører, der må siges at være partiets kerneområde.

Morten Messerschmidt, som er blevet genvalgt til Folketinget, efter at han i en periode har været medlem af EU-Parlamentet, er ny klima-, miljø- og energiordfører.

Han kommer også til at varetage posten som EU-ordfører efter Kenneth Kristensen Berth, som ikke blev genvalgt ved valget 5. juni.

Dansk Folkeparti blev ved valget mere end halveret og er gået fra 37 mandater til 16 mandater.

Også Europa-Parlamentsvalget halvanden uge forinden var en nedtur for partiet, der kun har fået en plads i EU-Parlamentet.

Pia Kjærsgaard, som er stifter og tidligere formand, skød skylden på blandt andet pressen og EU, men også på dem, hun kalder "klimatosser". Med klimatosser mener hun vælgere, der udelukkende går op i klima.

Det er angiveligt forventningen i partiet, at klima bliver en politisk slagmark den kommende tid, og derfor af valget som klima-, miljø- og energiordfører faldet på Messerschmidt.

Han bestred også posten som klima- og energiordfører, da han sidst sad i Folketinget.

Da de fleste i folketingsgruppen også sad i Folketinget før valget, har medlemmerne som udgangspunkt beholdt deres ordførerposter, indtil de fordeles på ny ved partiets sommergruppemøde i august.

/ritzau/