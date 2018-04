Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) lagde - som vanligt, fristes man til at sige - ikke fingrene imellem, da hun mandag skrev et blogindlæg i BT.

Ministeren er oprevet over, at nogle flygtninge snyder med danskundervisningen. På en Facebook-side kan man finde finde svarene på de test, flygtninge skal igennem, og det har nu fået ministeren til at skærpe kontrollen.

»Nogle dage sidder jeg på mit kontor med en klar fornemmelse af, at en betydelig gruppe af de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Danmark, snyder, bedrager og løber om hjørner med vores tillid,« skriver Inger Støjberg og spår allerede indledningsvist, at 'de venstreorienterede, de kulturradikale og alle de pæne vil fare i flint'.

Og det skete så torsdag. Jens Rohde, der i dag repræsenterer Radikale Venstre i Europa-Parlamentet, men er valgt for Venstre, langer på sin Facebook-profil hårdt ud efter regeringens ministre, der ifølge ham 'snyder og bedrager, uden at det har konsekvenser'.

»De kan ikke kende forskel på, hvornår de er offentlige eller private, de lyver og snyder med bilag, modtager penge til personlige organisationer, bryder forvaltningsloven og ødelægger det for alle andre,« skriver han og tilføjer dog et PS - kraftigt inspireret af Støjberg.

»Hvis der er nogen i regeringen, som ikke gør det, behøver de ikke at føle sig ramt, men det er min klare fornemmelse, at en betydelig del af ministrene tilraner sig beføjelser og penge, de efter gængs opfattelse ikke er berettiget til, og det er enormt grisk. Og de gør det, bare fordi det ikke har nogen konsekvenser. Og det er også min klare fornemmelse, at det breder sig ned i alle folketingsgrupper i regeringen. Jeg er helt sikker på, at alle højreorienterede og småracisterne farer i flint nu, men jeg siger bare tingene, som de er,« fortsætter han.

Trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes BT at få en kommentar fra Jens Rohde.