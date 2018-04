Flygtninge, der snyder med danskundervisningen fik mandag udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til tasterne - og nu får hun sin egen medicin at smage i form af en sarkastisk Facebook-kritik fra Jens Rohde (R).

I et blogindlæg i BT fik Inger Støjberg afløb for sin frustration over, at flygtningene udnytter, at de på Facebook kan finde svarene på danskprøverne.

»Nogle dage sidder jeg på mit kontor med en klar fornemmelse af, at en betydelig gruppe af de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Danmark, snyder, bedrager og løber om hjørner med vores tillid,« skriver Inger Støjberg og spår, at 'de venstreorienterede, de kulturradikale og alle de pæne vil fare i flint'.

Det skete torsdag. Jens Rohde, der i dag er radikalt medlem af Europa-Parlamentet, men valgt for Venstre, skriver på Facebook, at regeringens ministre 'snyder og bedrager, uden at det har konsekvenser'.

'De kan ikke kende forskel på, hvornår de er offentlige eller private, de lyver og snyder med bilag, modtager penge til personlige organisationer, bryder forvaltningsloven og ødelægger det for alle andre,' skriver han og tilføjer et PS - tydeligt inspireret af Støjberg.

'Hvis der er nogen i regeringen, som ikke gør det, behøver de ikke at føle sig ramt, men det er min klare fornemmelse, at en betydelig del af ministrene tilraner sig beføjelser og penge, de efter gængs opfattelse ikke er berettiget til, og det er enormt grisk. Og de gør det, bare fordi det ikke har nogen konsekvenser. (...) Jeg er helt sikker på, at alle højreorienterede og småracisterne farer i flint nu, men jeg siger bare tingene, som de er,' fortsætter han.

Over for BT forklarer han, at han er ude i tyk sarkasme.

»Jeg tog bare Inger Støjbergs ord og satte 'regeringen' ind i stedet for. Min opdatering skal ses som anskuelighedsundervisning i, at man selvfølgelig ikke kan generalisere så groft. Det, jeg skriver, er så groft, at hvis mine børn siger noget sådan, ville jeg sende dem på opdragelsesanstalt lige med det samme,« siger Jens Rohde.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, skriver til BT, at han 'ingen kommentarer' har til Rohdes sarkasme. Men, skriver han:

»Jeg kan konstatere, at Jens Rohde bliver stadigt mere skinger, når hans udfald bliver ignoreret fra Christiansborg, så jeg har et håb om, at hvis jeg nu lader ham råbe for sig selv lidt tid endnu, så vil han snart nå et toneleje, hvor det kun er hunde, der kan høre, hvad han råber.«.

Det glæder Jens Rohde.

»Min opdatering er både skinger og helt utilstedelig. Det er jeg rigtig glad for at høre, at Jakob Ellemann synes. Jeg håber bare, han husker at sige det til Inger Støjberg, der har skrevet det samme om flygtningene.«

Har du haft held med at komme ud med dit budskab?

»Nogen er blevet meget vrede og andre har spurgt, hvorfor jeg ikke med det samme skriver, det er sarkasme. Men jeg synes faktisk, jeg er lykkedes med det. Især når Jakob Ellemann-Jensen bruger ordet 'skingert'. De tre af hans fingre peger jo ind mod ham selv,« siger Jens Rohde.

Hvordan har du det med, at Inger Støjberg skriver, at 'alle de venstreorienterede, de kulturradikale og de pæne vil fare i flint'? Dækker det også over dig?

»Jeg er det hele, men jeg er først og fremmest liberal. Når man er liberal laver man ikke kollektiv skyldsmål eller kollektiv afstraffelse, som Støjberg gør. Det er en tankegang, man finder i Nordkorea - og hører altså ikke hjemme i et liberalt demokrati.«

Hvordan ser du den udvikling, dit tidligere parti har været igennem?

»Lad mig sige det sådan: Det er ikke flere liberale værdier i Venstre end der er russere i russisk salat,« siger Jens Rohde.