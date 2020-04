Statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kan under coronakrisen nyde godt af en markant opbakning fra den danske befolkning.

Det viser en måling, YouGov har foretaget for B.T.

I den kan man læse, at Socialdemokratiet står til en stor fremgang.

Således står statsministerens parti til 35 procent af stemmerne og dermed 63 mandater, hvis der skulle være valg nu. Det er en fremgang på 9,1 procent og 15 mandater siden folketingsvalget.

Statsminister Mette Frederiksen er meget populær i den danske befolkning under coronakrisen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Statsminister Mette Frederiksen er meget populær i den danske befolkning under coronakrisen. Foto: Martin Sylvest

Stort set alle andre partier i Folketinget går i målingen tilbage i forhold til valget sidste år. Det parti, som ville lide størst tab ved et valg, er Venstre, som står til at få 5,9 procent færre stemmer. Det ville betyde et tab på 11 mandater.

Dermed lægger målingen sig på linje med en række andre, der har vist fremgang til Socialdemokratiet.

Og det bider politisk kommentator Jarl Cordua også mærke i.

»Den ligner en lang række andre målinger. For mig at se er det et udtryk for tillid og måske endda en tak til Mette Frederiksen og den socialdemokratiske regering for, at coronakrisen ikke er blevet større, end den umiddelbart ser ud til at være,« siger Jarl Cordua.

Valgbarometer Her er målingens resultat. Tal i parentes er resultatet ved folketingsvalget 5. juni 2019. Socialdemokratiet: 35,0 procent (25,9)

Radikale Venstre: 6,9 procent (8,6)

Det Konservative Folkeparti: 8,2 procent (6,6)

Nye Borgerlige: 4,6 procent (2,4)

Socialistisk Folkeparti: 6,2 procent (7,7)

Liberal Alliance: 2,1 procent (2,3)

Kristendemokraterne: 1,1 procent (1,7)

Dansk Folkeparti: 8,9 procent (8,7)

Stram Kurs: 1,1 procent (1,8)

Venstre: 17,5 procent (23,4)

Enhedslisten: 7,7 procent (6,9)

Alternativet: 0,8 procent (3,0) 1.247 er blevet adspurgt. Der er en usikkerhed på plus/minus 2,8 procent. Kilde: Yougov.

Han mener dog ikke, at man skal overanalysere målingen.

»Der er tale om en øjebliksmåling, der viser, at der er opbakning til den kurs, vi har nu. Mere vil jeg ikke mene, man skal lægge i det. Målingerne bliver for alvor først interessante, når vi kommer på den anden side af krisen, og hverdagen er blevet mere normal,« siger han.

I målingen fra YouGov er der også spurgt ind til, hvad de 1.254 adspurgte mener om partilederne i Folketinget.

Og her scorer statsminister og S-leder Mette Frederiksen historisk højt.

I målingen kan man bedømme en partileder fra 0 til 5, hvor 5 er højest og lig med 'meget godt'. For første gang i den tid, hvor YouGov har målt partilederes popularitet, scorer en partileder over 4.

Det gør Mette Frederiksen med et gennemsnit på 4,09.

»Det er selvfølgelig noget, Mette Frederiksen kan lune sig ved. Og det er selvfølgelig et rygstød, men det er ikke noget, der varer ved,« siger Jarl Cordua.

»Om tre år, når vi skal til valg, så kan der selvfølgelig godt være en statsministereffekt til Mette Frederiksen, hvis folk mener, hun har klaret krisen godt. Men om tre år snakker vi formentlig om nogle helt andre ting, og folk har det med at stemme for fremtiden og ikke fortiden,« siger han.