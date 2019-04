En engageret Marine Le Pens buldrede mod EU og EU's eksisterede politik fredag under tale i København.

Den franske, nationalistiske politiker Marine Le Pen kastede sig ud i et indædt angreb på det etablerede EU fredag ved et arrangement afholdt af Udenrigspolitisk Selskab.

Hun mener, at EU komplet har negligeret ikke bare den objektive sandhed, men også borgerens identitet.

- Som Machiavelli sagde det, så må man se virkeligheden, som den er, ikke hvordan man mener, den burde være.

- Når jeg ser på den europæiske ideologi, er den blind over for virkeligheden, som den er. Den siger, at vi bor i en verden uden grænser. At vi alle sammen er migranter. Nomader.

- Men når jeg ser på verden, ser jeg intet, der beviser det. Jeg ser en verden, hvor grænser og national identitet er afgørende, sagde Marine Le Pen.

Hun pegede på USA's Donald Trump, Ruslands Vladimir Putin og Kinas Xi Jinping som ledere, der fokuserer på den nationale identitet.

- Alle disse ledere er kommet videre fra globalismen og sætter spørgsmålstegn ved FN's tvangsglobalisering. De sætter deres land først og siger, at deres land ikke er til salg. Deres uafhængighed er ikke til salg.

- Overalt i verden vender ledere ryggen til den ideologi, der præger EU. EU fortsætter i en pseudovirkelighed, som befolkningerne ikke støtter. Og dermed er EU blevet verdens landsbytosse, sagde Marine Le Pen på mødet i Det Berlingske Hus.

Politikeren, som er ved at samle et europæisk alliance, der vil fokusere på immigration og nationalstaters suverænitet, fremlagde derefter sit syn på nationalstaten og nationale identitet.

- Det må være slut med multikulturalisme. Det er helt oplagt forkert, at alt er kompatibelt. Og det viser foragt for det årtusinder gamle arbejde, der har skabt vores forskellige kulturer og civilisationer.

- Jo mere I er danske, og jo mere vi er franske, jo stærkere er vi. Det er jo vores identitet, der har skabt de samfund, vi har i dag. Ligesom i naturen er diversitet afgørende for vores overlevelse, sagde Marine Le Pen.

Platformen for den europæiske alliance, Marine Le Pens Rassemblement National, Dansk Folkeparti og en række andre partier har indgået, vil øge medlemmerne af EU's selvbestemmelse. Ikke mindst når det kommer til immigration.

- Vi skal have opbygget et nyt Europa. Et Europa, der er en alliance mellem uafhængige nationer, sagde Marine Le Pen.

