»Vi har besluttet, at du skal have nye arbejdsopgaver. Vi har besluttet, at du skal tilbage til folketingsgruppen.«

Sådan lød ordene fra Venstres formand, Troels Lund Poulsen, da Marie Bjerre blev fyret som digitaliserings- og ligestillingsminister.

To uger efter den nedslående besked blev Marie Bjerre endnu en gang kaldt ind på Amalienborg. Hun skulle genindtræde som minister i regeringen.

Den oplevelse fortæller hun om i denne uges særlige juleudgave af B.T.s mediemagasin 'Q&CO' med B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup som vært.

»Det tog fem minutter, maks. 10, så sad jeg nede i ministerbilen igen,« siger Marie Bjerre.

I ministerbilen ringede hun først til sin særlige rådgiver. At hun var blevet fyret betyder også, at han havde mistet sit job. Derfor vurderede Marie Bjerre, at en sms ikke var nok.

Han blev ked af det, det samme gjorde hun.

Det var en tydeligt berørt Marie Bjerre, der skulle overdrage ministeriet til Mia Wagner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Det var en tydeligt berørt Marie Bjerre, der skulle overdrage ministeriet til Mia Wagner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Så ringede jeg til min mand derhjemme og min departementschef, og jeg bliver bare mere og mere ked af det.«

Hun ender med at køre 15 minutter rundt i et mørklagt København i sin ministerbil.

»Jeg sad og græd. Så kom vi tilbage til ministeriet, hvor der allerede var sat flyttekasser op,« fortæller hun.

Forløbet, hvor hun først blev fyret for to uger efter at blive genindsat på ministerholdet, kalder Marie Bjerre i dag for »specielt«, »vildt« og »på mange måder noget surrealistisk.«

Men hun varmer sig ved tanken om, at Troels Lund Poulsen ikke fyrede hende, fordi hun var en dårlig minister.

»Det handler ikke om dig. Vi synes, du har gjort det godt. Det handler om, at vi skal sætte et nyt hold,« havde Venstre-formanden forklaret hende.

Som bekendt var det Mia Wagner, der blev hentet ind som minister, men det varede altså ikke længe.

Cirka en uge gik der, før hun blev sygemeldt, og en uge senere gik hun af som minister af helbredsmæssige årsager.

Efter fyringen overvejede Marie Bjerre kort, om hun skulle smide det politiske håndklæde i ringen og vende tilbage til advokatgerningen.

»Men hurtigt besluttede jeg mig for, at det var for nemt. Man giver ikke op, bare fordi man lider et nederlag. Nu tager jeg mit mest farvestrålende pink jakkesæt på, fordi jeg giver ikke op. Jeg er ikke færdig i politik.«

Hør hele historien i denne uges juleudgave af 'Q&CO' med vært Henrik Qvortrup, der bliver gjort selskab af Marie Bjerre, Hella Joof og Nynne Bjerre Christensen.