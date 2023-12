Da Marie Bjerre blev fyret som digitaliserings- og ligestillingsminister græd hun på vejen hjem i bilen.

I ugens udgave af B.T.s mediemagasin 'Q&CO' deler hun åbent om den smertefulde afsked, der dog kun varede kort. Og selvom det viser hendes menneskelige side, er det ikke en god historie for sit parti, Venstre.

Det forklarer B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen:

»Når du har et politisk projekt, som er i krise ligesom de (Venstre, red.) er, er det ikke hjælpsomt, at nogen går ud og siger, at man er blevet behandlet dårligt. Det er ikke en god historie for Venstre,« lyder dommen.

Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T. Medvært på den politiske podcast slottet og sumpen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B Olsen, Politisk kommentator på B.T. Medvært på den politiske podcast slottet og sumpen. Foto: Bax Lindhardt

Det var i slut november, at den noget overraskende melding om, at Bjerres ministerpost blev taget fra hende og i stedet givet til iværksætteren Mia Wagner kom.

»Hun tog fyringen pænt, og fik en masse point på sympatikontoen. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor hun nu turnerer rundt med fortællingen om, hvor traumatiserende det faktisk var,« siger Joachim B. Olsen.

Selvom fyringen af Bjerre var overraskende, var der nok lidt flere, der faldt ned fra stolen, da hun fik stillingen tilbage igen allerede d. 7 december. Her gik Mia Wagner nemlig af som minister grundet helbredsmæssige årsager.

»Mit helbred og min vej tilbage skal ikke være en bekymring for hverken Troels (Lund Poulsen, formand for Venstre, red.) eller Stephanie – eller for mig selv. Det skal ske i min krops tempo,« skrev Mia Wagner i den forbindelse.

Marie Bjerre overdrog Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet til Mia Wagner den 23. november. Allerede d. 7 december fik hun dog jobbet tilbage. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Marie Bjerre overdrog Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet til Mia Wagner den 23. november. Allerede d. 7 december fik hun dog jobbet tilbage. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Marie Bjerre kom således tilbage på digitaliserings- og ligestillingstronen, og stod det til B.T.s politiske kommentator, burde hun, for Venstres bedste, havde gjort det i stilhed.

»Man vil gerne have fokus på politik og resultater i et parti, og ikke en frygtelig fyring,« siger han og fortsætter:

»Det må være for, at vælgerne skal lære hende bedre at kende. Det kan være en fordel for hende, men det er bare ikke en fordel for Venstre.«

Hør Marie Bjerre fortælle om sin smertefulde fyring i denne uges juleudgave af 'Q&CO' med vært Henrik Qvortrup. Og hør hvordan Hella Joof og Nynne Bjerre Christensen reagerer på ministerens åbenhjertige fortælling. Du kan lytte til udsendelsen herunder eller ved at søge efter »Q&CO på B.T.«, der hvor du normalt lytter til podcast.