Kristendemokraternes landsformand siger stop.

Efter et valg, hvor Kristendemokraterne ikke fik plads i Folketinget, har Marianne Karlsmose valgt at gå af.

Det skriver hun selv i en pressemeddelelse.

»Jeg har længe været afklaret med, at dette valg blev mit sidste som folketingskandidat for KD på landsplan, og at jeg ville gå af som landsformand efter valget, hvis ikke vi blev valgt ind,« skriver hun i pressemeddelelsen.

»Jeg er ikke i tvivl om, at KD har en berettigelse i dansk politik. Jeg må samtidig også konstatere, at der er alt for få danskere, der er enige med mig. Det er tid til, at vi i KD ser realiteterne i øjnene. Det skylder vi os selv og vores familier,« skriver hun yderligere.

I meddelelsen skriver hun, at hun vil foreslå hovedbestyrelsen, at der bliver indkaldt til et ekstraordinært landsmøde, der skal træffe beslutningen om de igen skal samle vælgererklæringer, og at der skal vælges en ny landsformand.

»Min anbefaling er, at vi ikke går i gang med at samle vælgererklæringer til næste folketingsvalg, men fokuserer på kommunal- og regionspolitik og på som meningsdannere at bidrage til den politiske debat. Det er smerteligt, men nødvendigt, for jeg kan ikke længere se, hvordan vores parti skal få styrke nok til at komme tilbage i Folketinget.«