Som tidligere radikal leder og minister fire gange i skiftende SR-regeringer kender Marianne Jelved (R) om nogen det meget tætte samarbejde med Socialdemokratiet.

Det ærgrer hende derfor, at S-formand Mette Frederiksen mandag annoncerede, at hun vil danne regering alene efter næste valg.

»Jeg føler en ærgrelse. Radikale Venstre har samarbejdet med Socialdemokratiet i hele partiets historie, og for mig er en del af det at være radikal at være tæt forbundet med Socialdemokratiet. Uden at være som dem, for det er vi ikke, men vi har og har haft mange fælles ønsker,« siger Jelved, der til september har været folketingsmedlem i 21 år.

Overrasket er hun dog ikke.

»Min mentalitet er ikke til at lade mig overraske. Jeg tænker over det, og tænker så hvorfor. Jeg tror, vi politikere - og nu siger jeg bevidst vi - nogle gange er tilbøjelige til at male det skarpere op, end det egentlig er. Vi bliver eksempelvis skudt i skoene, at vi vil have åbne grænser. Det vil vi altså ikke. Der er brug for noget folkeoplysning om, hvad Radikale Venstre vil på udlændingeområdet,« siger hun.

Selv om uenighederne på udlændingeområdet er til at tage og føle på, er der også god tid til valget, bemærker Marianne Jelved.

»Vi har tid til at tænke os om. Alle sammen. Inklusive Mette Frederiksen. Jeg har ikke noget imod, at hun bliver statsminister, men jeg vil gerne behandles rimeligt ordentligt,« siger hun.

Ser du for dig, at I skifter side og samarbejder med de borgerlige partier?

»Som politiker er det dumt at sige nej. Jeg har ikke noget imod et borgerligt samarbejde, men det er jo spørgsmålet om, hvad man får ud af det. Erfaringerne har vist, at Radikale Venstre har haft svært ved at få det ud af det, vi gerne ville. Hilmar Baunsgaard gik tilbage valg efter valg, og det halvandet år, vi var i regering under Schlüter, var heller ikke den store succes,« siger Marianne Jelved.