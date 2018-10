SF-veteranen Margrete Auken har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2004 og er partiets spidskandidat.

København. Europaparlamentarikeren Margrete Auken (SF) er partiets spidskandidat til næste års valg til Europa-Parlamentet.

Nummer to på listen er Karsten Hønge, som sidder i Folketinget og er partiets politiske ordfører.

Det skriver SF-formand Pia Olsen Dyhr på Twitter.

- SF's medlemmer har talt - @MargreteAuken er SF's spidskandidat, @khoenge nr. 2, @WestermannPeter nr. 3 og @Kira_MPH nr. 4. Flot hold, god alders- og kønsbalance. Jeg er en glad formand, skriver Pia Olsen Dyhr og tilføjer en glad smiley med to hjerter i øjnene.

Valget til Europa-Parlamentet finder sted i maj næste år.

Det er fjerde gang, at Auken bliver valgt som spidskandidat for SF til Europa-Parlamentet. Her sidder hun i den Grønne Gruppe.

- Jeg er selvfølgelig meget glad for at få lov til at stå i forreste linje for SF i den kommende valgkamp, siger Auken i en skriftlig kommentar.

- SF er det EU-engagerede parti på venstrefløjen, der arbejder for en grøn og mere solidarisk udvikling i Europa og dermed i verden.

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for SFs valgkamp og for det stærke hold, vi stiller med, siger Auken.

Det er SF's medlemmer, som i en urafstemning har stemt på, hvem der skal være spidskandidat. Det var ventet, at Auken ville blive spidskandidat, men Hønge er ligeledes et stort navn i partiet.

Peter Westermann er nummer tre på listen, mens Kira M. Peter-Hansen er nummer fire.

Ved det seneste valg fik Auken 153.000 personlige stemmer. Hun var dermed tæt på at trække et ekstra mandat.

Danmark har i dag 13 medlemmer i Europa-Parlamentet. Men på grund af briternes farvel til EU får Danmark et ekstra mandat fra og med næste års valg.

De fleste partier har styr på spidskandidaterne. Som det ser ud nu, er det kun Dansk Folkeparti, der mangler at lægge sig fast på en spidskandidat. Partiet vil dog først beslutte sig i det nye år.

/ritzau/