Margrete Auken, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialistisk Folkeparti, kommer nu med en opsang til de danske teatre. Det er på høje tid, at teatrene tager del i den grønne omstilling, lyder det fra politikeren.

»Jeg er egentlig lidt rystet over, at de har været så snorksovende. Teatrene har haft maser af tid til at omstille sig, og havde de kigget ud i verden, så havde de nok taget bestik af situationen. Teatrene kan ikke blive ved med at bruge de her energislugere,« siger Margrete Auken.

Flere danske teatre har i et fælles høringssvar beklaget sig over et EU-direktiv, der kan sende en millionregning afsted til teatre i hele Europa. Hvis direktivet vedtages bliver det nemlig forbudt at sælge konventionelle glødepærer til teatre, og det betyder, at teatrene skal udskifte alle deres lamper. Men teatrene må komme ind i kampen, mener Margrete Auken.

»Teatrene er jo meget hurtige til at modernisere Shakespeare og Holberg, men her holder de fast i Edisons gamle opfindelse og mener, at den skal de ikke forny sig med. Jeg synes, at det er lidt småflovt. Vi andre har jo undværet glødepærer længe,« siger Margrete Auken.

Når teatrene står på deres ret til at bruge traditionelle glødepærer, så er det, fordi direktivet vil få store økonomiske konsekvenser, og kvaliteten af lyset i forstillingerne vil lide under det, lyder det. De nye, mere energivenlige LED-pærer kan ikke det samme, og de passer ikke med de eksisterende lamper, og derfor vil man stå med en millionregning i udskiftning af lamper, forklarer Kasper Wilton, der er formand for Danske Teaters Fællesorganisation. Han er underskriver på høringssvaret, der er sandt på vegne af blandt andre Folketeatret, Nørrebro Teater, Odense Teater, Aalborg teater og Aarhus Teater.

»Hvis man skal udskifte alle lamper i en balletforstilling, så kan det løbe op i 2,9 millioner for et stort teater. Det er rigtig mange penge i et i forvejen stramt budget. Dertil kommer, at der ikke er teknologi i dag, der kan levere den rette belysning inden for de krav, der stilles, derfor vil kvaliteten i produktionerne også falde,« siger Kasper Wilton.

Kasper Wilton må kigge i den anden ende af salen i parlamentet efter en, der støtter hans sag. Dansk Folkepartis Anders Vistisen fortæller til BT, at det er helt 'gak gak' at fjerne udtagelsen for teatrene i reguleringen.

»Det er en lille niche branche, som står for ganske lidt af CO2-udledningen, og det vil have en stor økonomisk konsekvens. De fleste teatre er statsstøttede, så regningen havner i sidste ende hos borgerne. Det er desuden meget normalt at der er undtagelser i de her reguleringerne, og jeg mener, at teatrene stadig bør være undtaget,« siger Anders Vistisen.

Høringsfristen sluttede i dag, men der er endnu ikke sat en dato på for, hvornår der skal stemmes om ændringerne i reguleringen.