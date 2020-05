Kritikken af erhvervsminister Simon Kollerup (S) fortsætter for fuld skrue.

Også selv om han på tv har undskyldt, at han har kritiseret møbelkæden Ikeas beslutning om at genåbne varehusene.

'Uanstændigt', 'utilstedeligt' og ‘grotesk situation’ er bare nogle af de prædikater, der klistres på ministeren fra oppositionen

»Det er dybt uanstændigt, at han stiller sig op i den bedste sendetid og kritiserer et firma, der helt følger reglerne. Hvis han mener, de skal holde lukket, må han lave regler om det, og det har han ikke gjort. Det er slet ikke nok, at han undskylder. Han skosede og revsede hæderlige forretningsdrivende, der overholder alle regeringens regler,« siger DFs erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, der har opbakning i de hårde ord mod Simon Kollerup.

Kritikken er hård af erhvervsminister Simon Kollerup (S). Han ønsker ikke at stille op til interview i B.T.

»Det er en absurd retstilstand at sætte virksomheder i. De overholder lovgivningen, de overholder regler, der udstikkes af sundhedsmyndighederne, og så skal der alligevel komme sådan en smagsdommer-kommentar fra regeringen,« siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Petersen.

B.T. kan samtidig bringe nye oplysninger, der får kritikken af erhvervsministeren til at vokse ovenpå en mareridtsuge.

Sidste weekend vakte det stor opmærksomhed, da Simon Kollerup pludselig langede ud efter møbelkæden Ikea for at genåbne butikkerne, der i seks uger havde været lukket ned på grund af coronakrisen.

Men bag kulisserne forsøgte Erhvervsministeriet at blande sig i det private firmas helt lovlige genåbning. Det foregik på denne måde:

Ikea opens their department store in Gentofte near Copenhagen in Denmark, Monday, April 27, 2020.

24. april modtog Erhvervsministeriet informationer om, at Ikea havde planer om at genåbne butikkerne 27. april.

Og det var hverken Ikea eller møbelkædens brancheorganisation Dansk Erhverv med eksminister Brian Mikkelsen i spidsen, som støtter genåbningen, der havde givet Erhvervsministeriet beskeden.

»Dansk Erhverv har ikke informeret ministeriet om, at Ikea ville åbne deres butikker. Erhvervsministeriet tog selv kontakt til Dansk Erhverv fredag, da vi blev orienteret om det af anden vej,« skriver Erhvervsministeriet i en mail til B.T.

Den melding vækker undren og skarp kritik på Christiansborg.

Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance.

»Vi kan ikke have et ministerium, der går ind og blander sig i, om konkrete virksomheder åbner, når åbningerne sker i overensstemmelse med retningslinjerne. Den form for micro-management hører ingen steder hjemme,« siger formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, der bakkes op af Torsten Schack Petersen.

»Det er nyt for mig, at det foregået på den måde. Jeg synes, det er besynderligt, at Erhvervsministeriet på den måde kontakter virksomheder, der ikke gør noget, der er forbudt. Ikea skal jo ikke have tilladelse til at lukke op. De har selv valgt at lukke, og så vælger de selv at lukke op,« siger Venstre-manden.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, er også utilfreds.

»Det er utilstedeligt, at ministeren blander sig i, om Ikea åbner. Det nytter ikke, at virksomheder, der overholder loven, bliver udskammet. Det er ikke en måde at være minister på i et demokratisk samfund,« siger hun,

Nye Borgerliges Pernille Vermund til afstemning af lovforslaget om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til midlertidig fravigelse af frister og andre betingelser som følge af covid-19), i Folketingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 28. april 2020.

Torsdag undskyldte Simon Kollerup sin handlemåde til TV2.

Han erklærede sig 'rigtig ærgerlig over de seneste dage' og forløbet i 'Ikea-sagen'.

»Nogen har sagt, jeg har forsøgt at udskamme en virksomhed i Danmark. Det har faktisk ikke været mit ønske. Jeg er helt oprigtigt ked af, hvis det er sådan, folk har opfattet det. Men hver gang noget åbner, så påvirker det smittetrykket, og hvis det fortsat skal være kontrolleret, så er det en god idé at koordinere, når ting åbner. Også selv om butikker har været frivilligt lukket ned,« sagde Simon Kollerup, der ikke har ønsket at stille op i interview på B.T.

»Jeg vil gerne høre ministeren, om der er andre, der ifølge regeringen skal søge moralsk godkendelse fra regeringen. Jeg synes, det er en helt grotesk situation, Ikea er sat i,« siger Torsten Schack Petersen.

Synes du, at det er i orden, erhvervsminister Simon Kollerup (S) blander sig i, at Ikea genåbner deres møbelkæde?

Undskyldningen har effekt på De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard:

»Det er glædeligt, at ministeren anerkender, at hans udtalelser ikke var passende. Det har også skabt ro hos andre virksomheder, som overholder reglerne og frygtede, at de var de næste, der skulle udskammes,« siger Mette Abildgaard.

Den kommunikationsansvarlige hos Ikea Danmark, Christian Mouroux Pedersen, har ikke nogen kommentarer.

Samme melding kommer fra Dansk Erhverv, hvor adm. direktør Brian Mikkelsen ikke har nogen udtalelser.