Den tidligere radikale socialminister Manu Sareen har meldt sig ud af Alternativet.

'Jeg har meldt mig ud af Alternativet. Det er første gang siden 1997, at jeg ikke er medlem af et parti. Jeg må indrømme, at det er en lidt mærkelig følelse,' skriver han i en opdatering på Facebook.

Manu Sareen sagde efter folketingsvalget i 2015, at han var færdig med politik. Men man har som bekendt et standpunkt til man får et nyt, og da han i 2016 meldte sig under Uffe Elbæks lysegrønne faner, gjorde han det efter at have lyttet til sit hjerte.

»Jeg kan godt lide Alternativets tilgang til politik. Jeg kan lide deres ærlighed, og så beundrer jeg deres mod til at se anderledes på tingene. Vi står over for store udfordringer, hvor vi kan vælge at gøre, som vi plejer, eller at se tingene på en ny måde,« sagde han dengang til Altinget.

Senere meldte han ud, at han ville stille op til næste folketingsvalg for Alternativet, men i februar i år skiftede han holdning. Han ville i stedet hellige sig kampen for at udbrede medicinsk cannabis. Det vil han stadig, selv om han ikke længere er medlem af et parti.

Fremtiden byder samtidig på en helt ny rolle for den 51-årige eks-politiker, der desuden har forfattet en stribe børnebøger.

'Jeg skal bruge meget af min tid i et stort dansk mediehus fra 1. januar 2019 og vil i denne forbindelse gerne starte uden politiske bånd og blot være mig selv,' skriver han.