Jeg er blevet skilt, men jeg har egentlig ikke lyst til at dele det med nogen! Jeg har været i syv sind om jeg skulle skrive denne opdatering, især i denne Corona tid, hvor der mildest talt, er mange andre udfordringer, der presser os alle. Men, jeg orker omvendt heller ikke, at en fjer bliver til fem høns eller læse om min skilsmisse et eller andet sted, som måske ikke vil være faktuelt korrekt. Jeg talte tidligere i dag med en journalist og vedkommende spurgte om det er rigtigt, at jeg er blevet skilt fra min kone. Det kunne jeg bekræfte. Vi er blevet skilt - en beslutning, der ikke er helt ny, men som blev taget uden dramatik og uden, at der har været en tredjepart involveret. Vi mødtes i kærlighed for seks år siden og skilles i kærlighed med en datter rigere. God dag til jer alle og ja man skal åbenbart finde et billede til insta for at slå noget op