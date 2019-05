Dansk Folkeparti blev større end De Radikale ved EP-valget, men DF får kun ét mandat, mens Radikale får to.

Som det eneste parti er Dansk Folkeparti ikke med i et valgforbund i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet. Og det har kostet partiet dyrt.

For selv om DF bliver større end De Radikale, så er det De Radikale, som får to mandater, mens DF må nøjes med et enkelt.

De Radikale er nemlig i valgforbund med Alternativet, der ikke er kommet ind. Alternativets stemmer har De Radikale så fået, og på den måde får De Radikale flere mandater end DF.

Det er en fordobling til De Radikale sammenlignet med 2014-valget. For DF endte det med en valgfiasko. Partiet går fra fire til ét mandat.

Ifølge it-virksomheden KMD, der står for den officielle optælling af stemmerne, står DF til 10,9 procent af stemmerne klokken 23.50. Her er 98 procent af stemmerne optalt. De Radikale står til 10 procent af stemmerne.

/ritzau/