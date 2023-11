Det er en trist dag for de nu tidligere ministre Marie Bjerre og Louise Schack Elholm.

Ikke nok med at de må vinke farvel til flotte titler og ministerbiler – de må også spejde forgæves efter ministerpensionen.

22 dage manglede de helt præcis i ministergerningen, før de to kunne indløse en ellers lukrativ pensionsordning.

Man skal nemlig sidde i minimum et år, før sådan en kommer på tale.

Og siden regeringen trådte til 15. december sidste år, er der gået 343 dage.

Ministerpension for ministre, der har siddet et til to år, får et eftervederlag på cirka 90.000 kroner om året. Og sådan en check kan man altså indløse resten af livet.

Dog har de to afgående ministre gjort sig fortjent til et eftervederlag, der gives, når ministre fratræder.

Beløbet er det samme, som man får som minister, og det får de i seks måneder frem.

Marie Bjerre var indtil i dag digitaliserings- og ligestillingsminister. Hun bliver i politik som folketingsmedlem for partiet Venstre, men nu uden ministerbil.

Iværksætter og tidligere løvinde i DR-programmet 'Løvens Hule' Mia Wagner er hentet ind til at udfylde den post i regeringen.

Louise Schack Elholm var minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, hun er også folketingsmedlem for Venstre.

Morten Dahlin, der før var politisk ordfører for Venstre, overtager den post.

