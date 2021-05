»Danskerne kan ikke lide folk, der har penge.«

Sådan lød advarslen fra en ven, da Tommy Ahlers solgte sin første virksomhed i 2008. Sidenhen blev mangemillionæren og iværksætteren Tommy Ahlers (V) udnævnt til minister 2. maj 2018.

»Men det viste sig, at han tog fejl. Danskerne kan godt lide en, selv om man har tjent mange penge,« siger Tommy Ahlers med et grin.

Tommy Ahlers (V) under præsentation af aftale om stop for det danske olie- og gaseventyr i Nordsøen i 2050.

Kort tid efter udnævnelsen til uddannelses- og forskningsminister blev han udpeget som en af de mest populære ministre i Lars Løkkes regering. Og populariteten holdt ved frem til valget, hvor han kom på femtepladsen over personlige stemmer. To Venstre-folk slog ham – Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg. Men efter at de begge har forladt Venstre, er han den Venstre-politiker, der fik flest stemmer ved sidste valg: 26.400. Flere end Jakob Ellemann-Jensen, der fik 19.388, men han var heller ikke formand dengang.

Thyra Frank (LA), der blev ældreminister 28. november 2016, sagde for nylig i et interview med tv2.dk, at en af grundene til, at hun endte som en fiasko, var, at hun var uforberedt og uerfaren med politik, da hun blev minister. Hun fik kvalme, når hun nærmede sig Christiansborgs store trappe.

»Jeg var i en personlig krise. Jeg havde aldrig før haft et job, hvor jeg ikke kunne børste tænder på grund af kvalme. Jeg var rystet og chokeret,« har Thyra Frank sagt til tv2.dk.

Men Tommy Ahlers er et eksempel på det modsatte. Han var lige så ubekendt med politik som Thyra Frank, da han blev udnævnt. Han skulle endda skynde sig at melde sig ind i Venstre efter mødet hjemme hos statsminister Lars Løkke Rasmussen i lejligheden i Nyhavn. Og alligevel lykkedes det ham at blive et af de mest populære folketingsmedlemmer overhovedet.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og Tommy Ahlers blev udnævnt som ministre samtidig, og de blev hurtigt gode venner.

»Min første dag som minister blev jeg spurgt, hvorfor jeg havde kritiseret min chef Lars Løkke for, at han aldrig havde haft et rigtigt job. Og Martin Henriksen fra DF kaldte mig halalhippie, fordi jeg havde sagt, jeg gerne ville have flere ingeniører fra udlandet til Danmark,« siger Tommy Ahlers, der også var kendt fra tv-programmet 'Løvens hule'.

»Få dage efter at jeg var udnævnt, skulle jeg holde tale ved DTUs årsfest. Og jeg lærte hurtigt, at jeg ikke skulle bevæge armene for meget, når jeg mødte utilfredse studerende ved demonstrationer. Det ser ikke godt ud på billeder.«

»Desuden var jeg opmærksom på, at nogle i Venstres gruppe måske tænkte, at de skulle have været minister i stedet for mig. Det sagde jeg i mit første indlæg på Venstres gruppemøde. Men jeg har hele tiden følt mig velkommen på trods af det,« siger han.

Tommy Ahlers er ikke født med en guldske i munden. Han kommer fra et kristent landbrugshjem i Sønderjylland. Efter fire år i konsulentfirmaet McKinsey startede han sit første iværksætterfirma. Fire år senere var han med til at sælge Zyb og senere Podio for samlet 600 millioner kroner med en gevinst til Ahlers på 100 millioner kroner. Hans nuværende holdingselskab Thenewblack ApS, som han ejer egenhændigt, har en værdi af over 60 millioner kroner.

Tommy Ahlers (V) og statsminister Mette Frederiksen (S) før møde, hvor statsministeren er vært ved et møde for Grønt Erhvervsforum. Venstre kom for sent ind i den vigtige klimakamp, siger klimaordfører Tommy Ahlers.

Mange spekulerede på, om han ville fortsætte i politik, da Venstre mistede regeringsmagten, og efter at Venstre tabte halvdelen af deres vælgere i meningsmålingerne, da Jakob Ellemann-Jensen tog over efter Lars Løkke Rasmussen. Men det vil han.

»Jeg er ikke tilfreds med at være folketingsmedlem. Jeg vil være minister igen. Men jeg har givet mig selv ti år i politik, og det holder jeg fast i,« siger han.

Med sin gode ven Jakob Ellemann-Jensen som formand er han rykket tæt på magten i Venstre. Han er formand for Venstres udviklingsudvalg, medlem af partiets magtfulde forretningsudvalg og ansvarlig for partiets uddannelse og udviklingsstrategier.

»Der er gode og dårlige dage i politik. Og der er stor forskel på, hvordan man ser et parti indefra, og hvordan man ser på det udefra. Jeg er ikke i tvivl om, at Jakob Ellemann-Jensen har en stram kurs i forhold til udlændinge, men det er der mange andre, der gerne vil skabe tvivl om.«

Tommy Ahlers ved Folketingets åbning på Christiansborg. Han bliver i politik i hvert fald i ti år, siger han.

»Vi var for langsomme til at indse vigtigheden af klimapolitikken. Vi skal aktivt søge radikalt nye løsninger, hvis vi skal have en reel chance for at nå vores fælles mål. Kan vi vise vejen, rummer det grønne teknologikapløb ikke bare mulige løsninger på udfordringerne. Det vil også betyde flere beskæftigede, en stærkere økonomi og en tryggere hverdag i Danmark. Vi skal give klimapolitikken langt større prioritet.«

Han har købt et luksusrækkehus på Holmen i København for 35 millioner kroner og flytter sammen med kæresten Le Gammeltoft ind inden så længe. Desuden har han genoptaget noget af sit tidligere job.

Ministerhvervet fik Tommy Ahlers til at trække sig fra stribevis af poster i erhvervslivet og gå fra aktiv til passiv for at undgå inhabilitet.

Nu er han igen administrerende direktør i virksomheden LH Fund III, som han ejer med andre erhvervsfolk, og i sit eget holdingselskab.

Kun tre pct. af danskerne er medlem af et politisk parti. Interessen for politik er dog stor, men der skal tænkes nyt. Og Tommy Ahlers er i fuld gang med at opfinde en mere moderne måde at drive politik på.