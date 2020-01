Rapport fra Rigsrevisionen og sager om svindel viser behovet for de fire øjnes princip, siger Frank Aaen.

Det vækker bekymring hos Statsrevisorerne, at Skatteministeriet i en ny rapport fra Rigsrevisionen får hård kritik. Det sker på grund af mangelfuld og svag kontrol med statens største konto med 1000 milliarder kroner.

Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort rapport, som Berlingske har fået aktindsigt i.

- Det er meget bekymrende, siger Statsrevisorernes næstformand, Klaus Frandsen (R), som ikke er overrasket over konklusionerne i rapporten.

- Med kombinationen af så gamle og mange systemer og de udfordringer, som Skat har i øvrigt, så ville det næsten være overraskende, hvis der ikke var den udfordring også, siger han.

Ifølge Rigsrevisionens rapport er et af hullerne i kontrollen blandt andet, at Skatteministeriet ikke har styr på, hvilke medarbejdere der har adgang til it-systemerne.

Det er fra de it-systemer, der udbetales overskydende skat. Og det betyder, at ansatte har adgang til konti, som ikke har noget med deres arbejde at gøre.

I praksis kan det blive udnyttet, mener Rigsrevisionen, fordi mange overførsler foretages manuelt af medarbejdere.

Onsdag er det i Berlingske også kommet frem, at to medarbejdere i Skat er blevet bortvist og politianmeldt. Det er sket i sager, der ikke er knyttet til Rigsrevisionens rapport.

Direktør i Skattestyrelsen Merete Agergaard fortæller til Berlingske, at de to sager stammer fra henholdsvis 2015 og 2017.

I den første sag havde en medarbejder uretmæssigt fået udbetalt et beløb på knap tre millioner kroner til tredjemand. Ifølge Merete Agergaard er der faldet dom i en erstatningssag, så pengene skal betales tilbage.

I den anden sag havde en tidligere medarbejder i det daværende Skat Motor ifølge direktøren angivet nogle prisfastsættelser for lavt, og det resulterede i manglende afbetaling på mellem 1 og 1,2 millioner kroner.

Statsrevisor Frank Aaen (EL) er ikke overrasket over de nye sager. Blandt andet set i lyset af tidligere sager om svindel, herunder Britta Nielsen-sagen i Socialstyrelsen og senest i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

- Det er et generelt problem, som vi bliver nødt til at få løst. Der skal altid være det, man kalder de fire øjnes princip. Der skal være to personer, der ser på en sag, før pengene bliver udbetalt, siger han.

Han understreger, at han generelt har stor tillid til de ansatte.

- Men vi må bare sige, at når der er huller, så er der meget ofte nogle, der finder hullerne og har et ønske om at misbruge dem, siger Frank Aaen.

/ritzau/