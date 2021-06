Den mand, som har været hovedperson i en stor MeToo-sag i Socialdemokratiet, hvor syv kvinder er blevet krænket, er nu sygemeldt.

Han arbejder ikke længere i Socialdemokratiet, men han er blevet sygemeldt på sin nye arbejdsplads.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det sker, efter at Berlingske søndag beskrev, hvordan han har krænket syv kvinder i partiet, mens han stadig arbejdede i partiet eller var frivillig. Det resulterede til sidst i en frivillig fratrædelse.

Det fremgår dog ikke af pressemeddelelsen, hvorfor den pågældende mand netop er blevet sygemeldt fra sit nuværende arbejde.

Krænkelserne har været alt fra ufrivillige kys og slikken i øret til samleje, hvor den pågældende kvinde følte sig presset til sex.

Manden selv sagde til Berlingske, at han var ked af, hvis nogen havde oplevet ham som krænkende.

Han har tidligere været højtstående medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU), hvor flere af episoderne fandt sted.

Siden blev han ansat i partiet, hvor den krænkende adfærd ifølge Berlingskes beskrivelser fortsatte.

Og selvom nuværende undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og folketingsmedlem Camilla Fabricius kendte til dele af krænkelserne – eller i hvert fald anklager om krænkelser – så gik der adskillige måneder, før partitoppen skred ind.

Tirsdag fortalte Socialdemokratiets partisekretær, at partiet har et problem med krænkelser og upassende adfærd.

»Det er tydeligt, at når der kommer sager frem, og jeg kan heller ikke afvise, at der vil komme flere fremadrettet, så har vi et problem,« siger Jan Juul Christensen til Ritzau.

»Det tager tid, før alle i hele partiet forstår alvoren i det her. Vi har behov for at arbejde med det her og sætte fokus på det, og det synes jeg, at vi er i gang med at gøre,« siger han.

Han fortæller samtidig, at den tidligere medarbejder ikke blev fyret, selvom Socialdemokratiets ledelse kendte til hans krænkende adfærd over for andre i partiet.

Fratrædelsen var frivillig, lyder det fra partisekretæren.

Siden har DSU indledt en sag mod den pågældende mand. En sag, som potentielt kan ende i en politianmeldelse.