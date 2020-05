»Jeg savner Christiansborg. Det ville være løgn at sige andet. Jeg savner spillet og de gode kolleger,« siger den tidligere transportordfører for Dansk Folkeparti (DF) Kim Christiansen.

Han tog 30 kg på i de 14 år, han sad i Folketinget. Nu har han smidt 10 af dem igen, og hans DF-slagsang 'Tryghed og tillid' huserer på DK4-programmet 'Dansktoppen'.

»Det var dengang, alt var fred og idyl. Det var dengang, musikken var på vinyl,« lyder den sprøde stemme fra den 63-årige crooner.

Det kom som noget af et chok for den farverige ordfører, at Dansk Folkeparti gik så meget tilbage, at der ikke var et mandat til ham at hente i Østjyllands Storkreds.

Foto: Thomas Lekfeldt

Kim Christiansen måtte nøjes med 1.156 personlige stemmer, mere end en halvering i forhold til sidste valg, hvilket sendte ham ud af Folketinget. Resultatet gav kun plads til to DF'ere, Hans Kristian Skibby og Mette Dencker, mod fem ved valget i 2015.

»Vi vidste, vi ville gå tilbage, men ikke så meget. Jeg troede, vi ville få valgt tre-fire personer i Østjylland. Jeg havde ikke forudset, vi ville ryge ned på to. Fred være med det. Mit personlige stemmetal var procentuelt gået tilbage som partiets. Det var en kollektiv deroute, men ærgerligt. Jeg ville godt have haft en periode til,« siger Kim Christiansen.

Dansk Folkeparti er i krise efter valget, og Kim Christiansen er ikke i tvivl om, at der blev begået fejl efter kanonvalget i 2015, hvor Dansk Folkeparti slog Venstre og blev det største borgerlige parti.

»Kristian Thulesen Dahl har selv sagt, vi burde være gået i regering. Vi troede, vi kunne få mere ud af at stå udenfor, og det kunne vi muligvis, men det er ikke så nemt. Jeg ville have haft mere indflydelse, hvis jeg havde været transportminister. Selvfølgelig burde vi være gået i regering. Vi skulle nok heller ikke have holdt hånden under Lars Løkke Rasmussen så længe. Vi skulle have trukket tæppet væk under ham, da han underskrev Marrakesh-erklæringen (en aftale mellem europæiske og afrikanske lande om migration, red.),« siger Kim Christiansen.

Den tidligere trafikordfører, Kim Christiansen, slår tonen an ved klaveret i hans kro Aporta i Mariager. Foto: Richard Sylvestersen

Ud over sangkarrieren driver han kroen A'porta i Mariager, hvor antallet af smittede er lavt, og den er fortsat lukket.

»Jeg er på offentlig ydelse. Vi får jo lønkompensation og omsætningstab. Og vi har valgt ikke at åbne endnu, fordi de nye regler er vanskelige at overholde. Det er ikke nemt at jage en fadøl igennem, når der er plexiglas mellem gæsterne og bartenderen. Jeg kan jo heller ikke være barnepige i billardrummet ovenpå. Reglerne er lavet af folk, der ikke ved et klap om virkeligheden. Jeg tror, vi åbner, når genåbningens tredje fase starter.«

Kim Christiansen blev berømt og berygtet sidste forår, da han var med til at lave et trafikforlig med den daværende Løkke-regering på 112 milliarder. Der var ikke megen tvivl om, at det var Kim Christiansens ide, at der skulle bygges en omfartsvej til 377 millioner ved Mariager, hvor han driver en kro.

Både Vejdirektoratet, Mariager Handel og en trafikforsker mente, omfartsvejen var unødvendig, og TV 2's billeder fra byen viste, at meget lidt tung trafik passerede i centrum.

Foto: Liselotte Sabroe

»Politik er nemmere, når man kan tælle til 90 og er en del af de 90. Omfartsvejen i Mariager er pillet helt af brættet. Men det er jo ikke mig, de straffer, men byens borgere, som skal trækkes med 600 lastbiler, der om ugen kører langs havnen.«

Han har besluttet ikke at opstille ved næste valg.

»Det var min sidste periode. Måske vender jeg tilbage til kommunalpolitik, som jeg forlod i 2011. Arbejdspresset var for hårdt, og jeg fik skældud af Pia Kjærsgaard, fordi jeg ikke var der nok.«

»Dengang, da Kristian lige var blevet formand, gik det kun fremad. Lige meget hvad vi gjorde, så syntes pressen, vi var geniale. Da det gik den anden vej, var det ligegyldigt, hvad vi gjorde, så var det noget juks,« lyder det fra krofatteren.

Transportordfører Kim Christiansen ved præsentation af en langsigtet plan for investeringer i landets infrastruktur på et pressemøde i Transportministeriet i marts 2019. Her indgik omfartsvejen ved Mariager. Foto: Liselotte Sabroe

I slutningen af »Tryghed og tillid« lyder det:

// Der var engang et lille land, et rigtigt kongerige //

// Hvor man kunne sige lige det, man havde lyst til at sige //

// Det var der nogle, der ikke ku' li' //

// Måske sku' de rejse i stedet for at bli' //

Foto: Mads Claus Rasmussen

Så DF-politikken er fastholdt. På 'Dansktoppen'.