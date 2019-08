Klokken 12.58 fredag 9. august kom en golfvogn kørende på Kragerup Gods i det vestlige Sjælland.

Foran sad Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen og smilede til kameraerne.

Men bag dem sad en anden person cirka en halv meter hævet over dem og med ryggen til. Med benene krydset, ryggen rank og vinkende med sin ene hånd.

Nærmest som en konge.

Jakob Ellemann-Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Kongen hedder Jakob Ellemann-Jensen.

Billedet af de tre Venstre-mænd i golfvognen kan nærmest ikke være mere rammende og symbolsk for den situation, der lige nu udspiller sig i partiet.

For mens Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen de seneste uger har bekriget hinanden i sådan et omfang, at store dele af Venstres bagland vil af med dem, har den tredje hovedperson holdt sig fuldstændig i ro.

Baglandet peger nemlig på Jakob Ellemann-Jensen som formand, men det har han taget med ophøjet ro. Han har hverken kritiseret sine formænd eller talt om sin egen fremtid i partiet.

Men hvorfor er det egentligt, at den 45-årige Venstre-mand med det politisk klingende efternavn bliver udnævnt som kronprins af nærmest alle og enhver?

B.T. har talt med en række kilder i Venstre, der af hensyn til den nuværende situation ikke vil stå frem med navn, men som har indvilget i at fortælle, hvorfor Jakob Ellemann-Jensen er så stor en favorit i egne rækker.

For det er han nemlig.

Mens Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen hver især har deres støtter og fjender i partiet, så har Jakob Ellemann-Jensen – indtil videre – formået at skabe sig en position i Venstre, hvor mere eller mindre hele folketingsgruppen faktisk kan lide ham.

Og det er der en særlig grund til.

Ligesom på en normal arbejdsplads kommer man langt, hvis man er rar, åben og humoristisk, og her scorer Jakob Ellemann-Jensen topkarakter.

Flere kilder beskriver ham som 'hylende morsom' og som 'en generelt rar person, som alle kan lide'.

Én kilde forklarer det bedst ved at tage udgangspunkt i en festmiddag.

Jakob Ellemann under Venstres pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet på Kragerup Gods ved Ruds Vedby, fredag den 9. august 2019.

Får du Kristian Jensen eller Lars Løkke Rasmussen som bordherre, så kan du se frem til en aften, hvor du helst ikke skal have de store politiske diskussioner, og hvor du ikke helt ved, hvad I skal bruge så mange timer på at tale om.

Får du modsat Jakob Ellemann-Jensen ved dit bord, så har du skudt papegøjen. Så får du en bordherre, der gør aftenen sjov, men som du også kan havne i en hed politisk diskussion med, uden at I derefter skal være uvenner, eller at der på noget tidspunkt skabes en tilspidset stemning.

Den samme opfattelse har politisk kommentator Søs Marie Serup.

»Han har nogle helt åbenlyse sociale kompetencer. Det er bemærkelsesværdigt, hvordan han har evnet ikke at støde nogen grupper fra sig. Og der er humoren naturligvis også vigtig,« siger hun.

Men du får ikke store dele af folketingsgruppen og dit bagland til at pege på dig som den næste Venstre-formand, fordi du kan få folk til at skraldgrine og generelt er godt selskab.

Nej, Jakob Ellemann-Jensen har naturligvis også andre kvaliteter – herunder politiske – at trække på.

Da han i foråret 2018 blev udnævnt til miljø- og fødevareminister, var det med tanken om at gøre Venstre 'mere grønt', og selvom det er en svær opgave i et parti med så markant en landsbrugshistorie, så klarede han ifølge flere kilder det ansvar til topkarakter.

Der er også respekt for Jakob Ellemann-Jensens fortid som officer i Venstres bagland, og så er der selvfølgelig efternavnet.

»Der er jo også et element i, at han er 'en Ellemann'. Han behøver ikke at bruge meget tid på, at han rent faktisk er en ægte liberal,« fortæller Søs Marie Serup.

Men hvor sandsynligt er det overhovedet, at Jakob Ellemann-Jensen bliver Venstre-formand? Og hvornår?

Flere kilder i Venstre fortæller, at store dele af både folketingsgruppen og baglandet efterhånden er nået til den konklusion, at partiet har brug for en ny start.

En ny start kræver, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen enten går af eller ikke genopstiller på Venstres landsmøde, men det er så spørgsmålet, hvor meget den tidligere statsminister vil kæmpe for at blive på posten.

Skulle de beslutte sig for at træde tilbage, så virker det lige nu til, at Jakob Ellemann-Jensen mere eller mindre er sikker på at overtage posten. Det er i hvert fald det, som store dele af baglandet ønsker, og i folketingsgruppen beretter flere kilder til B.T., at man også ser ham som en kvalificeret formand.

Og det samme gør Venstres vælgere. I hvert fald, hvis man skal tro en rundspørge, som YouGov har foretaget for B.T. Analyseinstituttet har spurgt 1.247 danskere, hvem de foretrækker som Venstres nye formand, når Lars Løkke Rasmussen en dag træder af.

Ud af de 1.247 er 228 Venstre-vælgere, og blandt V-vælgerne foretrækker 44 procent - dog med en usikkerhed på plus/minus 6,4 procentpoint - at Jakob Ellemann-Jensen bliver den nye formand.

21 procent - her er usikkerheden plus/minus 5,3 procentpoint - sætter deres stemme på Inger Støjberg, mens kun otte procent - her er usikkerheden plus/minus 3,5 procentpoint - ønsker Kristian Jensen som ny formand for Venstre.

Venstres formandskab bliver helt sikkert diskuteret – og muligvis udskiftet – på Venstres landsmøde i november, men allerede i slutningen af den kommende uge bliver der holdt forretningsudvalgsmøde og hovedbestyrelsesmøde, og her er det ifølge flere kilder forventet, at der bliver lagt yderligere pres på Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen for at trække sig.

Indtil videre må Jakob Ellemann-Jensen væbne sig med tålmodighed.