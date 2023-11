Mandag formiddag regnede det med pengegaver til stort alle danskere, måtte man forstå på de partier, der står bag aftalen om næste års finanslov.

Alle de 11 partier fortalte foran rullende kameraer om lige præcis det område, de i deres ansigts sved havde kæmpet flere penge hjem til ved forhandlingsbordet.

Derimod var der ikke ét ord fra nogen af partierne om, hvad de havde kæmpet for at få fjernet penge fra, eller som de ikke mente, det var en god idé at bruge penge på.

Selv Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olesen, talte om, hvor mange penge partiet havde været med til at bruge, og han fremhævede, at partiet havde fået afsat 10 millioner kroner til en uafhængig patientrådgivning.

Ole Birk Olesen indrømmer, at han har givet op og ikke længere har spareforslag med til forhandlingsbordet.

»De første mange år, jeg var finansordfører, kom jeg til finanslovforhandlingerne med spareforslag. Det er dog aldrig lykkedes at få en regering til at gennemføre nogen,« siger han og forklarer, at regeringen som regel hellere selv vil bestemme, hvor der skal spares – hvis den altså føler behov for at gøre det.

»Derfor er jeg nu holdt op med at komme med spareforslag,« siger Ole Birk Olesen.

Hvordan føles det egentlig som liberal politiker at stemme for et forslag, der øger det offentlig forbrug med mere end 1,4 procent til næste år?

»Dårligt. Vi vil hellere lette borgernes skat end at gøre den offentlige sektor endnu mere dyr. Dele af det har vi det godt med,« siger han og nævner, at han trods alt er glad for, at der er blevet afsat ekstra penge til psykiatrien og bekæmpelse af kvælstofudledning.

Hos Venstre har den nyslåede politiske ordfører Torsten Schack Pedersen det »helt, helt fint« med, at man i regeringen har lavet en finanslov, der øger det offentlige forbrug med langt mere end det, Venstre gik til valg på.

Torsten Schack Pedersen giver som eksempel på en markant besparelse, at der nu skal fjernes for 400 millioner kroner offentlig administration i staten om året.

En besparelse, der dog blot svarer til at rulle antallet af statsligt ansatte tilbage til det, det var for tre en halv måned siden. Siden Mette Frederiksen blev statsminister i 2019, er der nemlig blevet ansat 192 ekstra medarbejdere i staten om måneden.

»Jeg synes, vi skal bruge skatteborgernes penge bedst muligt. Det synes jeg også, vi gør med den her finanslov, hvor vi leveret det, som vi lovede danskerne i valgkampen,« siger Torsten Schack.

I Venstre gik I til valg på en vækst i det offentlige forbrug, der er tre gange lavere end det, I bruger nu?

»Det er helt rigtigt, og på den måde kan man nærmest sige, at vi overopfylder vores valgløfte.«

Eller at I 'underopfylder' på jeres liberale paroler om, at pengene har det bedre i borgernes lommer end i statens?

»Sådan er der sikkert nogen, der vil sige det. Jeg oplever bare ikke, at ret mange derude synes, at vi bruger for mange penge på velfærd. Jeg kommer lige fra at have været med i P1 Debat, hvor jeg blev beskyldt for, at vi var ved at fyre den sidste sosu-hjælper ude på plejehjemmene,« siger Torsten Schack Pedersen.

Både SF og Dansk Folkeparti havde mindre forslag til omprioritering og besparelser med ind til Nicolai Wammens forhandlingsbord.

»Vi prøvede faktisk at foreslå, at midlerne til LGBT skal deles med Regnbuerådet, men det er ikke muligt at ændre på regeringens forslag – så er man ude,« siger Dansk Folkeparti formand, Morten Messerschmidt.

Hos SF forklarer finansordfører Lisbeth Bech Nielsen, at partiet prøvede at foreslå besparelser på blandt andet udgifter til Kammeradvokaten, men at det heller ikke var noget, de kunne komme igennem med.

Også hos Folketingets mindste parti, Alternativet, forsøgte man sig med et besparelsesforslag.



Partiet ville gerne have fjernet det såkaldte servicefradrag, der giver mulighed for at trække penge til blandt andet rengøring fra i skat, og omlægge det til et reparationsfradrag.

»Vi er et lille parti, og vi tænkte, at vi bedre komme igennem med nogle af vores ønsker, hvis vi selv havde forslag til finansiering med, men det lykkedes desværre ikke,« siger finansordfører Christina Olumeko.

Enhedslisten er det eneste parti i Folketinget, der har valgt ikke at være med i årets finanslovsaftale.

