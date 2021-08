Mandag starter den omdiskuterede Meld og Feld-sag mod Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. En sag, hvor næstformanden er tiltalt for svindel og dokumentfalsk, og hvor anklagemyndigheden vil have ham idømt en fængselsstraf.

Men det er ikke kun på straffeattesten, Morten Messerschmidt risikerer at blive straffet. For hans position i Dansk Folkeparti og drømmen om en eventuel formandspost er også truet.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup:

»Det er en skæbnestund for ham, og han er under tidspres.«

Søs Marie Serup, politisk kommentator på B.T., tror, at en frifindelse af Morten Messerschmidt vil udløse et øjeblikkeligt formandsopgør. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator på B.T., tror, at en frifindelse af Morten Messerschmidt vil udløse et øjeblikkeligt formandsopgør. Foto: Bax Lindhardt

Og med tidspres hentyder Søs Marie Serup til, at DF-vælgernes tålmodighed er ved at slippe op, hvis de skal blive ved med at heppe på Morten Messerschmidt. For det er en sag, der har været mange år undervejs.

Det er helt tilbage i august 2016, Morten Messerschmidt bliver meldt til politiet for potentiel svig med EU-midler. Her skulle fonden Feld have udbetalt penge til den EU-skeptiske organisation Meld, som Dansk Folkeparti er en del af. Penge, som skal bruges til relevante formål.

Dansk Folkeparti valgte dog at bruge pengene på at føre valgkamp i Danmark, hvilket ikke er lovligt. De må kun bruges på Europaparlamentsvalg.

Dansk Folkeparti indvilgede i at betale flere millioner tilbage, men tilbage er stadig en anklage om svindel og dokumentfalsk mod Morten Messerschmidt, for han skulle angiveligt have misbrugt 98.835 kroner af fondsmidlerne og samtidig have brugt en falsk kontrakt med Color Hotel Skagen, hvor sommergruppemødet blev holdt.

Hvad retssagen kommer til at betyde for Morten Messerschmidt, afhænger selvfølgelig alt sammen af, om han bliver frifundet eller dømt. To mulige udfald, der kan sætte Morten Messerschmidt i to meget forskellige positioner.

Den ene position som en kampklar hane, der er parat til at udfordre formandsposten, og den anden med en stækket vinge.

»Bliver han dømt, så er han sat i skammekrogen og sat ud af spillet, indtil det er endeligt afgjort. Det gør, at man i partiet finder en anden hest at heppe på i formandsvæddeløbet,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup forventer nemlig ikke, at Morten Messerschmidt vil stille sig tilfreds med en dom. Hun forventer, at han vil anke dommen, skulle han blive dømt, og så kan retssagen let trække ud.

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig, og bliver han frifundet, står han derimod i en gunstig situation.

»Så står han nærmest som en martyr, der har gennemgået seks års pine og plage fra EU-systemet og mistænkeliggørelse i danske medier. Det har givet ham rygvind, og så tror jeg, det vil udløse et øjeblikkeligt formandsopgør,« siger Søs Marie Serup.

For der har længe været tale om, at Kristian Thulesen Dahls post som formand i partiet har været truet efter katastrofevalget i 2019, hvor Dansk Folkeparti kun fik 8,7 procent af stemmerne og mistede 21 mandater.

Og når man er en svækket løvekonge, står der altid nye kandidater på spring til at overtage tronen. Blandt andre Morten Messerschmidt.

Afgørelsen må vi dog vente nogle dage på, for retssagen er berammet til syv retsdage spredt over august. Sidste dag er 13. august, og først herefter vil dommen eller frifindelsen falde.