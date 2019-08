Hvem skal være Lars Løkke Rasmussens arvtager, når den tidligere statsminister ikke længere skal styre Venstre med hård hånd?

Pilen har i mange år peget på Kristian Jensen, men hvad med Jakob Ellemann-Jensen? Eller Inger Støjberg?

Det kan vi meget vel blive klogere på mandag eftermiddag, når Venstres folketingspolitikere forlader partiets gruppemøde på Christiansborg.

Men for at forstå kampen om formandsposten i Venstre skal vi skrue tiden fem år tilbage.

Her stod Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen i 2014 nemlig ansigt til ansigt i en kælder i Odense.

Dengang kunne Kristian Jensen vippe Lars Løkke af pinden som Venstre-formand, men det valgte han ikke at gøre, imod at han fik en mere fremtrædende rolle som næstformand, og han desuden gnidningsfrit ville blive rykket ind som formand, når den tid kom.

Derfor gik der også rystelser gennem det politiske Danmark, da Lars Løkke i den netop overståede valgkamp pludselig udgav en samtalebog, hvor han gjorde klart, at 'arvefølgen i Venstre ikke er en naturlov'.

Det var kun én blandt flere bomber, som den daværende statsminister smed under valgkampen, men til syvende og sidst endte det også med, at Venstre på trods af et samlet nederlag gik markant frem som parti.

Og nu står vi så her.

Politikerne har haft en måneds sommerferie, og fredag tonede Lars Løkke Rasmussen så frem på skærmen på Facebook og manede alle spekulationer til jorden:

»Jeg og Venstre har en ambition om at tage nøglerne til Statsministeriet igen,« sagde han i sin Facebook-video.

Men selv om Lars Løkke agter at forblive ved roret, er det stadig helt centrale spørgsmål, der vil blive besvaret, når Venstre mandag mødes til et gruppemøde, hvor især to meget centrale poster skal fordeles:

Gruppeformand og politisk ordfører.

»Det kan blive afgjort mandag, hvem der skal være den næste statsministerkandidat efter Lars Løkke. De personer, som vil få en centralt placeret rolle, kan også meget vel være dem, som man vil satse på i det lange løb,« vurderer den politiske kommentator Lars Trier Mogensen over for B.T.

Og det efterlader os altså med det store spørgsmål: Hvad vil der så ske mandag?

»Hvis Kristian Jensen ikke får en central rolle, og hvis ingen af Kristian Jensens faste partistøtter som eksempelvis Karsten Lauritzen får en markant position, så betyder det, at Lars Løkke forsøger at skubbe ham ud. Så forsøger han at forhindre, at han bliver formand,« fortæller Lars Trier Mogensen.

Det er altså interessant, hvilken rolle Kristian Jensen og de tætteste partistøtter står med mandag eftermiddag, men i hele spillet er det også vigtigt at kigge efter en anden Venstre-politiker.

»Jakob Ellemann-Jensen ville være et godt bud som politisk ordfører, og i så fald vil det også være et slag for Kristian Jensen, da Jakob Ellemann-Jensen repræsenterer et brud på hele den her formandskamp,« fortæller Lars Trier Mogensen.

Og hvis Jakob Ellemann-Jensen scorer posten som politisk ordfører, sætter det så Kristian Jensen under pres?

Skal han så selv satse på at få posten som gruppeformand?

Det vurderer Avisen.dk's politiske redaktør, Thomas Funding, i en klumme.

»Beslutter Kristian Jensen sig for at kandidere til gruppeformandsposten, og det er der meget, der tyder på, at han gør, er det ikke uden risiko. Stiller han op, skal han vinde. Det bliver svært for ham senere at stille op som formand for Venstre, hvis partiets folketingsgruppe inden da har vraget ham. Det samme gælder for Jakob Ellemann-Jensen. Hvis Kristian Jensens modstandere vil knuse ham, skal de 'bare' slå ham mandag,« skriver han.