Ejere af ældre dieselbiler risikerer at stå med køretøjer med stærkt reduceret værdi, når en ekspertgruppe mandag middag har afsløret, hvordan man kan gøre den danske bilpark mere grøn og klimavenlig – formentlig især ved at omlægge bilafgifterne.

Markedsanalytiker Jan Lang fra eBay/Bilbasen vurderer over for Berlingske, at det kan blive et sandsynligt scenarie, hvis man ser på erfaringer fra lande som Norge, Finland og Tyskland.

Der er omkring 400.000 ældre dieselbiler i Danmark, som kan opdeles efter deres udledning efter den såkaldte Euronorm.

»Det er min vurdering, at de ældste dieselbiler stort set bliver værdiløse, og det vil også have store konsekvenser for afskrivningen på de nyere dieselbiler, som er Euro 4 og 5,« siger Jan Lang til avisen.

De ældste og mest forurenende dieselbiler bliver mindre værd, fordi de ved udsigten til strammere regler og større afgifter simpelt hen bliver mindre attraktive at eje.

Ifølge Berlingske er der på de danske veje godt 250.000 biler med en dieselmotor, som kun opfylder Euro 4 eller ældre. De kan ifølge markedsanalytikeren meget nemt risikere at blive stort set usælgelige og dermed værdiløse, mens biler med Euro 5-motor skønnes at kunne falde 25-30 procent i værdi.

»Det kan også blive mere – afhængigt af hvor stærkt de sætter de nye afgifter op,« siger Jan Lang.

I forbindelse med den forventede omlægning af bilafgifterne anbefaler FDM – Forenede Danske Motorejere – også, at man er opmærksom på mulige prisstigninger, hvis man står for at skulle indgå en kontrakt om at købe eller lease en ny bil.

»En slutseddel er et juridisk bindende dokument. Har man ikke taget sine forbehold, kan det i værste fald blive dyrt, hvis afgiften, og dermed også bilens endelige pris, efterfølgende ændres. Det er nemlig ikke købstidspunktet, men hvornår en bil indregistreres, der er afgørende for, hvad afgiften er,” siger advokat i FDM Abid Khan på foreningens hjemmeside.

»Derfor anbefaler vi, at man tager et forbehold i slutsedlen, så man som køber kan annullere handlen, hvis afgiften stiger mere, end man er villig til at betale for bilen. Er det ikke muligt, bør man overveje at vente, til der igen er klarhed over afgifterne,« tilføjer FDM's advokat.